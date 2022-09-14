Свердловский парламент готовит кастинг новых подчиненных Куйвашева

Источник: новых членов правительства Свердловской области утвердят 27 сентября

15 сентября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Очередное заседание заксо намечено на 27 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловское заксобрание может рассмотреть вопрос об утверждении четырех членов нового состава областного правительства на заседании 27 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник в парламенте, информацию частично подтвердила спикер Людмила Бабушкина. Согласно региональному уставу, правительство области уходит в отставку после губернаторских выборов. 11 сентября победу в голосовании одержал действующий глава региона Евгений Куйвашев. Сразу после своей инаугурации, которая назначена на 19 сентября, он должен распустить кабмин, чтобы затем сформировать новый состав. Четырех чиновников обязаны согласовать областные депутаты — это первый замгубернатора, министр финансов, министр соцполитики и глава МУГИСО. По словам источника URA.RU в заксобрании, вопрос об утверждении кандидатур может быть внесен в повестку заседания 27 сентября. «Если к этому времени поступят фамилии от правительства», — уточнил собеседник в парламенте. Спикер Бабушкина в разговоре с URA.RU подтвердила, что кандидатуры кабмином еще не представлены: для начала Куйвашев должен официально вступить в должность. «Но мы действительно рассчитываем на 27 сентября», — пояснила председатель. В нынешнем составе правительства пост первого заместителя губернатора занимает Алексей Шмыков. Министром финансов работает Александр Старков, министром соцполитики — Андрей Злоказов. Все они, по данным URA.RU, имеют высокие шансы продолжить работу. МУГИСО в статусе и. о. возглавляет Сергей Зырянов — он, вероятно, покинет областную власть. Выборы губернатора Свердловской области состоялись 11 сентября. Куйвашев с результатом 65,78% одержал победу в первом туре, избравшись на третий подряд срок. Ему противостояли четыре кандидата. Александр Ивачев (КПРФ) получил 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») набрал 9,15%. За Александра Демина («Новые люди») проголосовали 6,47% избирателей, а за Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,17%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловское заксобрание может рассмотреть вопрос об утверждении четырех членов нового состава областного правительства на заседании 27 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник в парламенте, информацию частично подтвердила спикер Людмила Бабушкина. Согласно региональному уставу, правительство области уходит в отставку после губернаторских выборов. 11 сентября победу в голосовании одержал действующий глава региона Евгений Куйвашев. Сразу после своей инаугурации, которая назначена на 19 сентября, он должен распустить кабмин, чтобы затем сформировать новый состав. Четырех чиновников обязаны согласовать областные депутаты — это первый замгубернатора, министр финансов, министр соцполитики и глава МУГИСО. По словам источника URA.RU в заксобрании, вопрос об утверждении кандидатур может быть внесен в повестку заседания 27 сентября. «Если к этому времени поступят фамилии от правительства», — уточнил собеседник в парламенте. Спикер Бабушкина в разговоре с URA.RU подтвердила, что кандидатуры кабмином еще не представлены: для начала Куйвашев должен официально вступить в должность. «Но мы действительно рассчитываем на 27 сентября», — пояснила председатель. В нынешнем составе правительства пост первого заместителя губернатора занимает Алексей Шмыков. Министром финансов работает Александр Старков, министром соцполитики — Андрей Злоказов. Все они, по данным URA.RU, имеют высокие шансы продолжить работу. МУГИСО в статусе и. о. возглавляет Сергей Зырянов — он, вероятно, покинет областную власть. Выборы губернатора Свердловской области состоялись 11 сентября. Куйвашев с результатом 65,78% одержал победу в первом туре, избравшись на третий подряд срок. Ему противостояли четыре кандидата. Александр Ивачев (КПРФ) получил 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») набрал 9,15%. За Александра Демина («Новые люди») проголосовали 6,47% избирателей, а за Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,17%.