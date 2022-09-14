Источник: Куйвашев выбрал дату главной VIP-церемонии года

Источник: инаугурацию губернатора Куйвашева назначили на 19 сентября

14 сентября 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

В предыдущий раз инаугурация Евгения Куйвашева тоже прошла в театре эстрады (фото 2017 года) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Торжественная церемония инаугурации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, победившего на выборах, назначена на 19 сентября. Как стало известно URA.RU, местом ее проведения, как и в 2017 году, выбран Уральский государственный театр эстрады в Екатеринбурге. «Инаугурация состоится в понедельник [19 сентября] в первой половине дня. Первым гостям начинают рассылать приглашения», — поделился источник, знакомый с планом мероприятия. В пресс-службе губернатора сообщили URA.RU, что окончательно дата церемонии пока не утверждена, но 19 сентября рассматривается как один из вариантов. В предыдущий раз — после выборов 2017 года — инаугурация Куйвашева состоялась 18 сентября. Согласно законодательству, повторно вступить в должность губернатор может не ранее, чем через пять лет с предыдущей церемонии — то есть, начиная с 19 сентября. Инаугурация-2017 собрала в театре эстрады огромное количество именитых политиков и бизнесменов, а главными гостями стали Валентин и Татьяна Юмашевы — зять и дочь Бориса Ельцина. Евгений Куйвашев одержал победу на губернаторских выборах 11 сентября. Он выиграл в первом туре с результатом 65,78%, избравшись на третий подряд срок. 14 сентября, полностью завершив проверку протоколов, избирком официально признал Куйвашева избранным на должность губернатора.

Торжественная церемония инаугурации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, победившего на выборах, назначена на 19 сентября. Как стало известно URA.RU, местом ее проведения, как и в 2017 году, выбран Уральский государственный театр эстрады в Екатеринбурге. «Инаугурация состоится в понедельник [19 сентября] в первой половине дня. Первым гостям начинают рассылать приглашения», — поделился источник, знакомый с планом мероприятия. В пресс-службе губернатора сообщили URA.RU, что окончательно дата церемонии пока не утверждена, но 19 сентября рассматривается как один из вариантов. В предыдущий раз — после выборов 2017 года — инаугурация Куйвашева состоялась 18 сентября. Согласно законодательству, повторно вступить в должность губернатор может не ранее, чем через пять лет с предыдущей церемонии — то есть, начиная с 19 сентября. Инаугурация-2017 собрала в театре эстрады огромное количество именитых политиков и бизнесменов, а главными гостями стали Валентин и Татьяна Юмашевы — зять и дочь Бориса Ельцина. Евгений Куйвашев одержал победу на губернаторских выборах 11 сентября. Он выиграл в первом туре с результатом 65,78%, избравшись на третий подряд срок. 14 сентября, полностью завершив проверку протоколов, избирком официально признал Куйвашева избранным на должность губернатора.