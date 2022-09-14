Источник: Куйвашев выбрал дату главной VIP-церемонии года

Торжественная церемония инаугурации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, победившего на выборах, назначена на 19 сентября. Как стало известно URA.RU, местом ее проведения, как и в 2017 году, выбран Уральский государственный театр эстрады в Екатеринбурге.
«Инаугурация состоится в понедельник [19 сентября] в первой половине дня. Первым гостям начинают рассылать приглашения», — поделился источник, знакомый с планом мероприятия. В пресс-службе губернатора сообщили URA.RU, что окончательно дата церемонии пока не утверждена, но 19 сентября рассматривается как один из вариантов.
В предыдущий раз — после выборов 2017 года — инаугурация Куйвашева состоялась 18 сентября. Согласно законодательству, повторно вступить в должность губернатор может не ранее, чем через пять лет с предыдущей церемонии — то есть, начиная с 19 сентября. Инаугурация-2017 собрала в театре эстрады огромное количество именитых политиков и бизнесменов, а главными гостями стали Валентин и Татьяна Юмашевы — зять и дочь Бориса Ельцина.
Евгений Куйвашев одержал победу на губернаторских выборах 11 сентября. Он выиграл в первом туре с результатом 65,78%, избравшись на третий подряд срок. 14 сентября, полностью завершив проверку протоколов, избирком официально признал Куйвашева избранным на должность губернатора.
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