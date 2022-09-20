Диетолог Гинзбург рассказал, как сделать пиццу полезнее

Диетолог Гинзбург: пицца станет полезнее благодаря ржаной муке, томатам и несоленому сыру

20 сентября 2022 в 09:19 Размер текста - 17 +

Пицца с большим количеством томатов и несоленого сыра полезнее Фото: Размик Закарян © URA.RU Пиццу можно сделать полезнее, заменив пшеничную муку в тесте на ржаную или добавив ржаную муку в дрожжевое тесто. Также блюдо станет намного полезнее, если в начинку добавить больше томатов и заменить сыр на менее соленый сулугуни. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Обычно пиццу делают из пшеничной муки. Можно попробовать сделать пиццу на ржаной муке или добавить ржаную муку. Правда тогда она будет не нежная, не пышная, потому что грубый хлеб получится. Можно изловчиться, просто добавить ржаную муку в дрожжевое тесто. Тогда она будет пополезнее», — пояснил Михаил Гинзбург. По словам диетолога, чтобы пицца была намного полезнее, следует также добавить больше томатов и обращать внимание на количество соли в сыре — чем меньше, тем лучше. «Нужно добавить побольше томатов. Может быть положить молодой сыр типа адыгейского или сулугуни. Нужно смотреть, чтобы было поменьше соли. Можно томатную пасту добавить в качестве такого вот вкуснителя. Можно добавить морепродукты. Очень условно такую пиццу можно назвать полезной», — уточнил врач-диетолог. Особое внимание следует обращать на количество блюда, а также не превышать употребление пиццы больше двух раз в неделю. «Где-нибудь пару раз в неделю можно пиццу есть, не более. Количество должно, как мы привыкли, взяли пиццу и на восемь уголочков порезали. Один уголочек за раз достаточно. Ни о какой половине пиццы или там четверти в этих случаях лучше речь не вести. Если съесть больше, то сразу не умрешь. Но то, что дни свои сократишь, это точно», — подытожил Михаил Гинзбург. В США ежегодно 20 сентября отмечают Национальный день пиццы Пепперони. Свое название пицца получила благодаря главному ингредиенту — колбасе Пепперони. Именно ее должна включать пицца, носящая такое название. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пиццу можно сделать полезнее, заменив пшеничную муку в тесте на ржаную или добавив ржаную муку в дрожжевое тесто. Также блюдо станет намного полезнее, если в начинку добавить больше томатов и заменить сыр на менее соленый сулугуни. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. «Обычно пиццу делают из пшеничной муки. Можно попробовать сделать пиццу на ржаной муке или добавить ржаную муку. Правда тогда она будет не нежная, не пышная, потому что грубый хлеб получится. Можно изловчиться, просто добавить ржаную муку в дрожжевое тесто. Тогда она будет пополезнее», — пояснил Михаил Гинзбург. По словам диетолога, чтобы пицца была намного полезнее, следует также добавить больше томатов и обращать внимание на количество соли в сыре — чем меньше, тем лучше. «Нужно добавить побольше томатов. Может быть положить молодой сыр типа адыгейского или сулугуни. Нужно смотреть, чтобы было поменьше соли. Можно томатную пасту добавить в качестве такого вот вкуснителя. Можно добавить морепродукты. Очень условно такую пиццу можно назвать полезной», — уточнил врач-диетолог. Особое внимание следует обращать на количество блюда, а также не превышать употребление пиццы больше двух раз в неделю. «Где-нибудь пару раз в неделю можно пиццу есть, не более. Количество должно, как мы привыкли, взяли пиццу и на восемь уголочков порезали. Один уголочек за раз достаточно. Ни о какой половине пиццы или там четверти в этих случаях лучше речь не вести. Если съесть больше, то сразу не умрешь. Но то, что дни свои сократишь, это точно», — подытожил Михаил Гинзбург. В США ежегодно 20 сентября отмечают Национальный день пиццы Пепперони. Свое название пицца получила благодаря главному ингредиенту — колбасе Пепперони. Именно ее должна включать пицца, носящая такое название.