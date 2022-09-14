14 сентября 2022

Сеть Reebok вернулась в Тюмень под новым брендом

Магазин Reebok в ТРЦ «Кристалл» Тюмени возобновил работу под брендом sneakerBOX
© Служба новостей «URA.RU»
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Фирменный магазин спортивной одежды и обуви Reebok открылся в тюменском ТРЦ «Кристалл» под брендом sneakerBOX. Об этом URA.RU рассказали в администрации торгового центра. Ранее URA.RU писало о том, что российское подразделение сети Reebok, заявившей о временном прекращении своей работы на территории РФ, перешло турецкому холдингу FLO Retailing.

«Сегодня в Тюмени открылся магазин sneakerBOX. Его площадь составляет 357 квадратных метров», — пояснили агентству в пресс-службе ТРЦ «Кристалл».

Торговая сеть Reebok приостановила работу в РФ на фоне международных санкций, введенных против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам страны. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.

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Фирменный магазин спортивной одежды и обуви Reebok открылся в тюменском ТРЦ «Кристалл» под брендом sneakerBOX. Об этом URA.RU рассказали в администрации торгового центра. Ранее URA.RU писало о том, что российское подразделение сети Reebok, заявившей о временном прекращении своей работы на территории РФ, перешло турецкому холдингу FLO Retailing. «Сегодня в Тюмени открылся магазин sneakerBOX. Его площадь составляет 357 квадратных метров», — пояснили агентству в пресс-службе ТРЦ «Кристалл». Торговая сеть Reebok приостановила работу в РФ на фоне международных санкций, введенных против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам страны. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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