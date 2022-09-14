Сеть Reebok вернулась в Тюмень под новым брендом

Магазин Reebok в ТРЦ «Кристалл» Тюмени возобновил работу под брендом sneakerBOX

15 сентября 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Reebok заморозил свой бизнес в России на фоне международных санкций Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Фирменный магазин спортивной одежды и обуви Reebok открылся в тюменском ТРЦ «Кристалл» под брендом sneakerBOX. Об этом URA.RU рассказали в администрации торгового центра. Ранее URA.RU писало о том, что российское подразделение сети Reebok, заявившей о временном прекращении своей работы на территории РФ, перешло турецкому холдингу FLO Retailing. «Сегодня в Тюмени открылся магазин sneakerBOX. Его площадь составляет 357 квадратных метров», — пояснили агентству в пресс-службе ТРЦ «Кристалл». Торговая сеть Reebok приостановила работу в РФ на фоне международных санкций, введенных против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам страны. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.

Фирменный магазин спортивной одежды и обуви Reebok открылся в тюменском ТРЦ «Кристалл» под брендом sneakerBOX. Об этом URA.RU рассказали в администрации торгового центра. Ранее URA.RU писало о том, что российское подразделение сети Reebok, заявившей о временном прекращении своей работы на территории РФ, перешло турецкому холдингу FLO Retailing. «Сегодня в Тюмени открылся магазин sneakerBOX. Его площадь составляет 357 квадратных метров», — пояснили агентству в пресс-службе ТРЦ «Кристалл». Торговая сеть Reebok приостановила работу в РФ на фоне международных санкций, введенных против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам страны. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.