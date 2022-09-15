Просчет чиновников из ХМАО в ситуации с лесными пожарами обошелся в миллиард рублей

На тушение лесных пожаров в ХМАО потратили 1 миллиард 140 миллионов рублей

16 сентября 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

Больше всего денег ушло на авиацию и десант из других регионов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Из-за просчета чиновников из ХМАО, недооценивших масштабы лесных пожаров, их ликвидация обошлась более, чем в миллиард рублей. Это в два раза больше, чем власти Югры собирались потратить на охрану лесов, верстая бюджет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры. «Всего потратили на ликвидацию ЧС по лесным пожарам 1 млрд. 140 миллионов рублей. При этом непосредственно на тушение 891 млн. 667 тысяч рублей и на авиамониторинг леса 249 млн. 292 тысячи рублей. Это все затраты из регионального бюджета, резервного фонда и федерального бюджета», — уточнил первый замдиректора депнедр Югры Егор Збродов. В конце прошлого года, при формировании бюджета, власти заложили на тушение пожаров и мониторинг лесов чуть более 500 миллионов рублей. В начале августа, когда режим ЧС был введен во второй раз, а горели больше ста тысяч гектаров леса, эти деньги уже заканчивались. Был экстренно вскрыт резервный фонд, из него на тушение направили суммарно 268 миллионов. По просьбе губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которой пришлось исправлять просчеты чиновников, докладывавших ей о том, что ситуация под контролем, в регион прилетели два водяных бомбардировщика БЕ-200 МЧС России. Также в регион командировали несколько сотен пожарных из Красноярского края, Алтая, Новосибирской, Томской, Свердловской и Тюменской областей. Только после этого обстановка в лесах начала стабилизироваться. Ранее URA.RU сообщало, что катастрофическая ситуация во многом возникла из-за аномальной погоды и нерасторопности некоторых чиновников регионального правительства. Так, профильный вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев во время введения режима ЧС был в отпуске, а ответственным за взаимодействие госорганов со всеми структурами был вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, для которого тема с тушением лесных пожаров была совершенно новой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за просчета чиновников из ХМАО, недооценивших масштабы лесных пожаров, их ликвидация обошлась более, чем в миллиард рублей. Это в два раза больше, чем власти Югры собирались потратить на охрану лесов, верстая бюджет. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры. «Всего потратили на ликвидацию ЧС по лесным пожарам 1 млрд. 140 миллионов рублей. При этом непосредственно на тушение 891 млн. 667 тысяч рублей и на авиамониторинг леса 249 млн. 292 тысячи рублей. Это все затраты из регионального бюджета, резервного фонда и федерального бюджета», — уточнил первый замдиректора депнедр Югры Егор Збродов. В конце прошлого года, при формировании бюджета, власти заложили на тушение пожаров и мониторинг лесов чуть более 500 миллионов рублей. В начале августа, когда режим ЧС был введен во второй раз, а горели больше ста тысяч гектаров леса, эти деньги уже заканчивались. Был экстренно вскрыт резервный фонд, из него на тушение направили суммарно 268 миллионов. По просьбе губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которой пришлось исправлять просчеты чиновников, докладывавших ей о том, что ситуация под контролем, в регион прилетели два водяных бомбардировщика БЕ-200 МЧС России. Также в регион командировали несколько сотен пожарных из Красноярского края, Алтая, Новосибирской, Томской, Свердловской и Тюменской областей. Только после этого обстановка в лесах начала стабилизироваться. Ранее URA.RU сообщало, что катастрофическая ситуация во многом возникла из-за аномальной погоды и нерасторопности некоторых чиновников регионального правительства. Так, профильный вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев во время введения режима ЧС был в отпуске, а ответственным за взаимодействие госорганов со всеми структурами был вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, для которого тема с тушением лесных пожаров была совершенно новой.