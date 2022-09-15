Суд Екатеринбурга наказал жителя Иркутской области, обманувшего около 500 человек

15 сентября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Создателей финансовой пирамиды отдали под суд в 2021 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге осудили создателя финансовой пирамиды «Золотой Век» из Иркутской области, который получил от жителей Свердловской, Челябинской области, Пермского края и Башкортостана около 300 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Так он обманул 472 человека. «Суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба», — говорится в сообщении прокуратуры. По версии следствия, житель Иркутской области создал финансовую пирамиду, работавшую в Свердловской, Челябинской области, Пермском крае и Башкортостане. За время деятельности мошенникам удалось обманут 472 человека, которые отдали финансовой пирамиде 264,7 млн рублей. Людям обещали выплачивать 11% годовых за их вклады, однако мошенники не возвращали деньги, а присваивали их. Криминальная схема работала благодаря привлечению в нее новых членов по принципу пирамиды. Мошенников разоблачили в 2021 году. Следователи доказали, что организаторы группировки получили от доверчивых граждан около 300 миллионов. Также в Екатеринбурге появлялись новые финансовые пирамиды. Компания «Симбиоз Финанс», по версии полиции, предлагала екатеринбуржцам отдать деньги под видом инвестиций.

В Екатеринбурге осудили создателя финансовой пирамиды «Золотой Век» из Иркутской области, который получил от жителей Свердловской, Челябинской области, Пермского края и Башкортостана около 300 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Так он обманул 472 человека. «Суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба», — говорится в сообщении прокуратуры. По версии следствия, житель Иркутской области создал финансовую пирамиду, работавшую в Свердловской, Челябинской области, Пермском крае и Башкортостане. За время деятельности мошенникам удалось обманут 472 человека, которые отдали финансовой пирамиде 264,7 млн рублей. Людям обещали выплачивать 11% годовых за их вклады, однако мошенники не возвращали деньги, а присваивали их. Криминальная схема работала благодаря привлечению в нее новых членов по принципу пирамиды. Мошенников разоблачили в 2021 году. Следователи доказали, что организаторы группировки получили от доверчивых граждан около 300 миллионов. Также в Екатеринбурге появлялись новые финансовые пирамиды. Компания «Симбиоз Финанс», по версии полиции, предлагала екатеринбуржцам отдать деньги под видом инвестиций.