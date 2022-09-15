Суд Екатеринбурга наказал жителя Иркутской области, обманувшего около 500 человек

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Судебный процесс в отношении ресторатора Евгения Кексина в Ленинском районном суде. Екатеринбург, процесс, зал суда, полиция, судья, герб россии, суд, судебный процесс, герб рф
Создателей финансовой пирамиды отдали под суд в 2021 году Фото:

В Екатеринбурге осудили создателя финансовой пирамиды «Золотой Век» из Иркутской области, который получил от жителей Свердловской, Челябинской области, Пермского края и Башкортостана около 300 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Так он обманул 472 человека.

«Суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба», — говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, житель Иркутской области создал финансовую пирамиду, работавшую в Свердловской, Челябинской области, Пермском крае и Башкортостане. За время деятельности мошенникам удалось обманут 472 человека, которые отдали финансовой пирамиде 264,7 млн рублей.

Людям обещали выплачивать 11% годовых за их вклады, однако мошенники не возвращали деньги, а присваивали их. Криминальная схема работала благодаря привлечению в нее новых членов по принципу пирамиды.

Мошенников разоблачили в 2021 году. Следователи доказали, что организаторы группировки получили от доверчивых граждан около 300 миллионов. Также в Екатеринбурге появлялись новые финансовые пирамиды. Компания «Симбиоз Финанс», по версии полиции, предлагала екатеринбуржцам отдать деньги под видом инвестиций.

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В Екатеринбурге осудили создателя финансовой пирамиды «Золотой Век» из Иркутской области, который получил от жителей Свердловской, Челябинской области, Пермского края и Башкортостана около 300 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Так он обманул 472 человека. «Суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба», — говорится в сообщении прокуратуры. По версии следствия, житель Иркутской области создал финансовую пирамиду, работавшую в Свердловской, Челябинской области, Пермском крае и Башкортостане. За время деятельности мошенникам удалось обманут 472 человека, которые отдали финансовой пирамиде 264,7 млн рублей. Людям обещали выплачивать 11% годовых за их вклады, однако мошенники не возвращали деньги, а присваивали их. Криминальная схема работала благодаря привлечению в нее новых членов по принципу пирамиды. Мошенников разоблачили в 2021 году. Следователи доказали, что организаторы группировки получили от доверчивых граждан около 300 миллионов. Также в Екатеринбурге появлялись новые финансовые пирамиды. Компания «Симбиоз Финанс», по версии полиции, предлагала екатеринбуржцам отдать деньги под видом инвестиций.
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