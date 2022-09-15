Захарова рассказала, как прекратить конфликт на Украине

Захарова: гарантии безопасности Украине даст только возвращение к нейтральному статусу
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для прекращения конфликта на Украине нужны реальные гарантии безопасности и возвращение этой страны к внеблоковому статусу. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Реальные гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением этой страны к своему нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года. А также отказом от нацистской идеологии нынешним киевским режимом, его демилитаризация», — высказалась Захарова на брифинге, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. Также Украина должна соблюдать права всех, в том числе русских, граждан, сказала она.

По ее словам, Украина «стала черной дырой». Через страну проходят колоссальные суммы, чтобы Вашингтон и Брюссель перераспределили их дальше, но аудит не проводится, уверила представитель МИД РФ. «Вообще никто ничего не знает, а туда идут миллиарды», — отметила Захарова.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, Россия также помогает жителям Донбасса. Страны Запада поддерживают Украину, отправляют туда деньги и вооружение. Западная военная помощь будет уничтожаться, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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Для прекращения конфликта на Украине нужны реальные гарантии безопасности и возвращение этой страны к внеблоковому статусу. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. «Реальные гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением этой страны к своему нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года. А также отказом от нацистской идеологии нынешним киевским режимом, его демилитаризация», — высказалась Захарова на брифинге, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. Также Украина должна соблюдать права всех, в том числе русских, граждан, сказала она. По ее словам, Украина «стала черной дырой». Через страну проходят колоссальные суммы, чтобы Вашингтон и Брюссель перераспределили их дальше, но аудит не проводится, уверила представитель МИД РФ. «Вообще никто ничего не знает, а туда идут миллиарды», — отметила Захарова. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, Россия также помогает жителям Донбасса. Страны Запада поддерживают Украину, отправляют туда деньги и вооружение. Западная военная помощь будет уничтожаться, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы Вячеслава Володина.
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