Сотрудника ПФР Кургана наказали за задержку выплаты пенсии

15 сентября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Пенсию начислили только через семь дней после положенной даты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудника отделения ПФР наказали за то, что он по ошибке не туда отправил пенсию. Данная информация была размещена 15 сентября на сайте областной прокуратуры. «По результатам проведенной проверки управляющему ОПФ РФ по Курганской области внесено представление, которое в настоящее время рассмотрено. Приняты меры к устранению выявленных нарушений, одно виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — указано в сообщении. Представители прокуратуры объяснили, что к ним обратился местный житель, которому поздно пришла пенсия. Выяснилось, что в мае 2022 года при обработке заявления о доставке пенсии специалист неверно занес лицевой счет в программный комплекс «Выплата» ПТК НВП. Из-за этого пенсия не была получена вовремя. Страховую пенсию отправили на нужный лицевой счет только через дней. Это случилось после того, как представители Сбербанка вернули ошибочно отправленные деньги на счет местного отделения ПФР. Ранее бывшая учитель школы села Большое Раково Кетовского района Курганская область заставила местное отделение Пенсионного фонда России начислить ей досрочную пенсию. Также суд, куда обратилась женщина, обязал отделение фонда включить педагогу в стаж еще более 100 рабочих месяцев, включая учебные отпуска и карантины.

В Кургане сотрудника отделения ПФР наказали за то, что он по ошибке не туда отправил пенсию. Данная информация была размещена 15 сентября на сайте областной прокуратуры. «По результатам проведенной проверки управляющему ОПФ РФ по Курганской области внесено представление, которое в настоящее время рассмотрено. Приняты меры к устранению выявленных нарушений, одно виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — указано в сообщении. Представители прокуратуры объяснили, что к ним обратился местный житель, которому поздно пришла пенсия. Выяснилось, что в мае 2022 года при обработке заявления о доставке пенсии специалист неверно занес лицевой счет в программный комплекс «Выплата» ПТК НВП. Из-за этого пенсия не была получена вовремя. Страховую пенсию отправили на нужный лицевой счет только через дней. Это случилось после того, как представители Сбербанка вернули ошибочно отправленные деньги на счет местного отделения ПФР. Ранее бывшая учитель школы села Большое Раково Кетовского района Курганская область заставила местное отделение Пенсионного фонда России начислить ей досрочную пенсию. Также суд, куда обратилась женщина, обязал отделение фонда включить педагогу в стаж еще более 100 рабочих месяцев, включая учебные отпуска и карантины.