Власти Пермского края пытаются продать здание поликлиники в поселке Юбилейный Гремячинского городского округа, который называют «уральской Припятью». Речь об одноэтажном кирпичном строении площадью 350 квадратных метров, сообщается в telegram-канале краевого минимущества.
«Начальная цена продажи здания с земельным участком составляет 822 400 рублей. Продажа имущества планируется на аукционе в электронной форме на электронной площадке АО „Сбербанк-Автоматизированная система торгов“. Заявки на торги принимаются до 5 октября включительно», — сообщается в telegram-канале министерства.
Здание расположено на улице Шахтеров, 9. В описании лота указано, что это поликлиника. Сейчас строение законсервировано. Ранее URA.RU рассказывало, что поселок Юбилейный в Гремячинске часто называют «уральской Припятью». До закрытия угольных шахт в 2000 году здесь проживало 10 тысяч человек, сейчас осталось не более 500, в основном пенсионеры. Средняя зарплата в поселке составляет 10-12 тысяч рублей.
Здание поликлиники в поселке законсервировано
Фото: telegram-канал минимущества Пермского края
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Власти Пермского края пытаются продать здание поликлиники в поселке Юбилейный Гремячинского городского округа, который называют «уральской Припятью». Речь об одноэтажном кирпичном строении площадью 350 квадратных метров, сообщается в telegram-канале краевого минимущества. «Начальная цена продажи здания с земельным участком составляет 822 400 рублей. Продажа имущества планируется на аукционе в электронной форме на электронной площадке АО „Сбербанк-Автоматизированная система торгов“. Заявки на торги принимаются до 5 октября включительно», — сообщается в telegram-канале министерства. Здание расположено на улице Шахтеров, 9. В описании лота указано, что это поликлиника. Сейчас строение законсервировано. Ранее URA.RU рассказывало, что поселок Юбилейный в Гремячинске часто называют «уральской Припятью». До закрытия угольных шахт в 2000 году здесь проживало 10 тысяч человек, сейчас осталось не более 500, в основном пенсионеры. Средняя зарплата в поселке составляет 10-12 тысяч рублей.