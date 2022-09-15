Ученые медиздания Lancet допустили лабораторное происхождение COVID

15 сентября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Ученые выдвинули несколько версий распространения COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус мог появиться в результате инцидента, связанного с исследованием в лабораторных условиях. Такую версию в своем докладе выдвинула комиссия по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet. «Проксимальное происхождение SARS-CoV-2 остается неизвестным. Существуют две основные гипотезы: вирус возник в результате зоонозного распространения от диких животных или сельскохозяйственных животных, возможно, через влажный рынок в месте, которое до сих пор не определено; или что вирус появился в результате инцидента, связанного с исследованием, во время полевого сбора вирусов или в результате утечки, связанной с лабораторией», — сообщается в докладе на сайте Lancet. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус допустил, что причиной пандемии коронавируса могла быть утечка из лаборатории. По другой версии, коронавирус мог эволюционировать в теле одного из китайских шахтеров, которые разгребали помет летучих мышей, сообщала The Telegraph со ссылкой на исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма. Однако COVID-19 мог появиться искусственным путем во время лабораторных исследований по созданию вакцины, цитирует «Ридус» профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона доктор биологических наук вирусолог Анчу Баранову.

Коронавирус мог появиться в результате инцидента, связанного с исследованием в лабораторных условиях. Такую версию в своем докладе выдвинула комиссия по коронавирусу ученых британского медицинского журнала Lancet. «Проксимальное происхождение SARS-CoV-2 остается неизвестным. Существуют две основные гипотезы: вирус возник в результате зоонозного распространения от диких животных или сельскохозяйственных животных, возможно, через влажный рынок в месте, которое до сих пор не определено; или что вирус появился в результате инцидента, связанного с исследованием, во время полевого сбора вирусов или в результате утечки, связанной с лабораторией», — сообщается в докладе на сайте Lancet. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус допустил, что причиной пандемии коронавируса могла быть утечка из лаборатории. По другой версии, коронавирус мог эволюционировать в теле одного из китайских шахтеров, которые разгребали помет летучих мышей, сообщала The Telegraph со ссылкой на исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма. Однако COVID-19 мог появиться искусственным путем во время лабораторных исследований по созданию вакцины, цитирует «Ридус» профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона доктор биологических наук вирусолог Анчу Баранову.