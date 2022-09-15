На тюменском заводе «Уралмаша» рабочий получил увечья по вине работодателя

На заводе в Тюмени крюк от кран-балки выбил рабочему глаз и сломал челюсть

15 сентября 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Крюк от крана отскочил прямо в рабочего, нанеся ему тяжелую травму (архивное фото) Фото: АО «Салехардэнерго» Маляр, работающий на «Заводе БКУ» в Тюмени (филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг»), получил тяжелую травму после того, как в него отлетел крюк от стропы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной трудовой инспекции. Сотруднику сломало челюсть, он лишился глаза. «Маляр „Завода БКУ“ в Тюмени получил тяжелую производственную травму. Он должен был окрасить металлоконструкцию укрытой буровой площадки. Для этого ее при помощи крана установили на передаточную телегу. Машинист начал поднимать отцепленные стропы, но крюк одной из них зацепился. Стропа натянулась, крюк высвободился и отлетел в сотрудника», — рассказали URA.RU в трудовой инспекции. В ведомстве не стали сообщать подробности о травмах, полученных мужчиной, лишь назвав их тяжелыми, и отметив, что причиной ЧП стала неудовлетворительное производство работ и отсутствие контроля за ними. Однако ранее в группе независимого профсоюза «Наемный рабочий» в социальной сети «ВКонтакте», опубликовали подробности происшествия. «Молодой маляр получил травму от крюка. Результат — сломанная челюсть, потеря глаза, открытая черепно-мозговая травма», — сказано в сообщении. «Завод БКУ» является частью ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (его основные филиалы расположены в Екатеринбурге, Тюмени и Отрадном). Он производит буровое оборудование, в числе клиентов предприятия — «Газпромнефть», «Роснефть», и другие нефтегазовые компании. По данным трудовой инспекции, сейчас решается вопрос о привлечении работодателя пострадавшего к ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Маляр, работающий на «Заводе БКУ» в Тюмени (филиал ООО «Уралмаш НГО Холдинг»), получил тяжелую травму после того, как в него отлетел крюк от стропы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной трудовой инспекции. Сотруднику сломало челюсть, он лишился глаза. «Маляр „Завода БКУ“ в Тюмени получил тяжелую производственную травму. Он должен был окрасить металлоконструкцию укрытой буровой площадки. Для этого ее при помощи крана установили на передаточную телегу. Машинист начал поднимать отцепленные стропы, но крюк одной из них зацепился. Стропа натянулась, крюк высвободился и отлетел в сотрудника», — рассказали URA.RU в трудовой инспекции. В ведомстве не стали сообщать подробности о травмах, полученных мужчиной, лишь назвав их тяжелыми, и отметив, что причиной ЧП стала неудовлетворительное производство работ и отсутствие контроля за ними. Однако ранее в группе независимого профсоюза «Наемный рабочий» в социальной сети «ВКонтакте», опубликовали подробности происшествия. «Молодой маляр получил травму от крюка. Результат — сломанная челюсть, потеря глаза, открытая черепно-мозговая травма», — сказано в сообщении. «Завод БКУ» является частью ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (его основные филиалы расположены в Екатеринбурге, Тюмени и Отрадном). Он производит буровое оборудование, в числе клиентов предприятия — «Газпромнефть», «Роснефть», и другие нефтегазовые компании. По данным трудовой инспекции, сейчас решается вопрос о привлечении работодателя пострадавшего к ответственности.