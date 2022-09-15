15 сентября 2022

Иммунолог Крючков: у 10% переболевших COVID не вырабатывается иммунитет

Иммунолог Крючков: у 10% переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, медсестра, медик, укол, прививка, шприц, вакцина, процедурный кабинет, резиновые перчатки, врач, вакцинация, доктор, covid19, коронавирус, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, спутник v, гам-ковид-вак, прививка от ковид, гам ковид вак, COVID-19, спутник лайт, прививка от covid19, ковид 19, вакцинация covid19, ревакцинация
Часть людей могут заболеть коронавирусом сразу после выздоровления Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Это обычные люди, просто с такой реакцией иммунитета. Это не больные с каким-то тяжелым заболеванием. Так реагирует их иммунная система на данный тип антигенов. Эффективного антительного ответа не вырабатывается. Насколько остаточный клеточный иммунитет работает — сложно узнать. Возможно, работает, но этого недостаточно для полноценной защиты. Таких людей немало. В районе 10%», — сказал Николай Крючков.

Специалист подчеркнул, что такие люди могут практически сразу заболеть во второй раз. «Чтобы сразу и снова заболеть, надо чтобы эти люди подверглись контактам. Тут нужно проявить некоторую активность. Если человек не меняет поведение, вакцинировался и пошел гулять и не защищается, то в его окружении может оказаться зараженный, он может заразиться вообще без проблем», — уточнил Крючков.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU заявил, что люди с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом, отвечающим за местный иммунитет, наиболее подвержены риску заражения штаммом коронавируса «Омикрон» и его сублиниями. Он отметил, что для стабильной работы иммунитета человек должен хорошо отдыхать.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

У 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Это обычные люди, просто с такой реакцией иммунитета. Это не больные с каким-то тяжелым заболеванием. Так реагирует их иммунная система на данный тип антигенов. Эффективного антительного ответа не вырабатывается. Насколько остаточный клеточный иммунитет работает — сложно узнать. Возможно, работает, но этого недостаточно для полноценной защиты. Таких людей немало. В районе 10%», — сказал Николай Крючков. Специалист подчеркнул, что такие люди могут практически сразу заболеть во второй раз. «Чтобы сразу и снова заболеть, надо чтобы эти люди подверглись контактам. Тут нужно проявить некоторую активность. Если человек не меняет поведение, вакцинировался и пошел гулять и не защищается, то в его окружении может оказаться зараженный, он может заразиться вообще без проблем», — уточнил Крючков. Ранее отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU заявил, что люди с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом, отвечающим за местный иммунитет, наиболее подвержены риску заражения штаммом коронавируса «Омикрон» и его сублиниями. Он отметил, что для стабильной работы иммунитета человек должен хорошо отдыхать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...