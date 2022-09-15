Иммунолог Крючков: у 10% переболевших COVID не вырабатывается иммунитет

Иммунолог Крючков: у 10% переболевших коронавирусом не вырабатывается иммунитет

16 сентября 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Часть людей могут заболеть коронавирусом сразу после выздоровления Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Это обычные люди, просто с такой реакцией иммунитета. Это не больные с каким-то тяжелым заболеванием. Так реагирует их иммунная система на данный тип антигенов. Эффективного антительного ответа не вырабатывается. Насколько остаточный клеточный иммунитет работает — сложно узнать. Возможно, работает, но этого недостаточно для полноценной защиты. Таких людей немало. В районе 10%», — сказал Николай Крючков. Специалист подчеркнул, что такие люди могут практически сразу заболеть во второй раз. «Чтобы сразу и снова заболеть, надо чтобы эти люди подверглись контактам. Тут нужно проявить некоторую активность. Если человек не меняет поведение, вакцинировался и пошел гулять и не защищается, то в его окружении может оказаться зараженный, он может заразиться вообще без проблем», — уточнил Крючков. Ранее отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU заявил, что люди с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом, отвечающим за местный иммунитет, наиболее подвержены риску заражения штаммом коронавируса «Омикрон» и его сублиниями. Он отметил, что для стабильной работы иммунитета человек должен хорошо отдыхать.

У 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции. Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Это обычные люди, просто с такой реакцией иммунитета. Это не больные с каким-то тяжелым заболеванием. Так реагирует их иммунная система на данный тип антигенов. Эффективного антительного ответа не вырабатывается. Насколько остаточный клеточный иммунитет работает — сложно узнать. Возможно, работает, но этого недостаточно для полноценной защиты. Таких людей немало. В районе 10%», — сказал Николай Крючков. Специалист подчеркнул, что такие люди могут практически сразу заболеть во второй раз. «Чтобы сразу и снова заболеть, надо чтобы эти люди подверглись контактам. Тут нужно проявить некоторую активность. Если человек не меняет поведение, вакцинировался и пошел гулять и не защищается, то в его окружении может оказаться зараженный, он может заразиться вообще без проблем», — уточнил Крючков. Ранее отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU заявил, что люди с ослабленным лимфоэпителиальным кольцом, отвечающим за местный иммунитет, наиболее подвержены риску заражения штаммом коронавируса «Омикрон» и его сублиниями. Он отметил, что для стабильной работы иммунитета человек должен хорошо отдыхать.