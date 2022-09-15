Из Перми в Турцию начали ходить автобусы

На отдых пермякам предлагают добраться на автобусе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермские турфирмы предлагают жителям отправиться на отдых в Турцию из Перми на автобусе. Тур предполагает отдых на море десять дней и дорогу туда и обратно — еще семь дней. Предложения выставили в своих соцсетях сразу несколько пермских турагентств.

«Едем в Турцию на автобусе! Тур — с 15 октября 3 ноября по маршруту Пермь-Владикавказ-Тбилиси-Батуми-Трабзон-Манавгат-Аланья-Пермь. Стоимость проезда на человека составит 20 тысяч рублей», — указано в предложении турагентства Pegas Touristik в Лысьве.

Стоимость проезда включает в себя место в туристическом автобусе, сопровождающего, страховку и бесплатный чай и кофе. Стоимость проживания в отеле с четырьмя звездами в Турции на одного человека составит около 11 тысяч рублей. Такой автобусный тур выйдет дешевле, чем с авиаперелетом: в среднем туры в Турцию с перелетом составляют около 70 тысяч рублей на человека.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки скупают путевки в Турцию на период осенних школьных каникул. Пока это единственная страна, куда можно улететь прямым рейсом из Перми.