Из Перми в Турцию начали ходить автобусы

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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, автобус, остановка автобусная
На отдых пермякам предлагают добраться на автобусе Фото:

Пермские турфирмы предлагают жителям отправиться на отдых в Турцию из Перми на автобусе. Тур предполагает отдых на море десять дней и дорогу туда и обратно — еще семь дней. Предложения выставили в своих соцсетях сразу несколько пермских турагентств.

«Едем в Турцию на автобусе! Тур — с 15 октября 3 ноября по маршруту Пермь-Владикавказ-Тбилиси-Батуми-Трабзон-Манавгат-Аланья-Пермь. Стоимость проезда на человека составит 20 тысяч рублей», — указано в предложении турагентства Pegas Touristik в Лысьве.

Стоимость проезда включает в себя место в туристическом автобусе, сопровождающего, страховку и бесплатный чай и кофе. Стоимость проживания в отеле с четырьмя звездами в Турции на одного человека составит около 11 тысяч рублей. Такой автобусный тур выйдет дешевле, чем с авиаперелетом: в среднем туры в Турцию с перелетом составляют около 70 тысяч рублей на человека.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки скупают путевки в Турцию на период осенних школьных каникул. Пока это единственная страна, куда можно улететь прямым рейсом из Перми.

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Пермские турфирмы предлагают жителям отправиться на отдых в Турцию из Перми на автобусе. Тур предполагает отдых на море десять дней и дорогу туда и обратно — еще семь дней. Предложения выставили в своих соцсетях сразу несколько пермских турагентств. «Едем в Турцию на автобусе! Тур — с 15 октября 3 ноября по маршруту Пермь-Владикавказ-Тбилиси-Батуми-Трабзон-Манавгат-Аланья-Пермь. Стоимость проезда на человека составит 20 тысяч рублей», — указано в предложении турагентства Pegas Touristik в Лысьве. Стоимость проезда включает в себя место в туристическом автобусе, сопровождающего, страховку и бесплатный чай и кофе. Стоимость проживания в отеле с четырьмя звездами в Турции на одного человека составит около 11 тысяч рублей. Такой автобусный тур выйдет дешевле, чем с авиаперелетом: в среднем туры в Турцию с перелетом составляют около 70 тысяч рублей на человека. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки скупают путевки в Турцию на период осенних школьных каникул. Пока это единственная страна, куда можно улететь прямым рейсом из Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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