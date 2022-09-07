В Сургуте произошел пожар в жилом доме

В Сургуте произошло возгорание в жилом доме в проезде Мунарева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте.
«В 20:46 (мест.) поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Возгорание было локализовано в 20:52, открытое горение было ликвидировано в 20:53», — сообщает пресс-служба ведомства.
В ликвидации горения участвовало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Происшествие произошло вечером 7 сентября, причины пожара устанавливаются.
Ранее URA.RU рассказало о возгорании в детском саду «Ивушка». С пожаром удалось справится до прибытия пожарной службы, но из-за происшествия было эвакуировано около 200 человек.
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