В Сургуте произошел пожар в жилом доме

МЧС: в Сургуте произошел пожар в жилом доме

08 сентября 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

В Сургуте горел жилой дом в проезде Мунарева Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте произошло возгорание в жилом доме в проезде Мунарева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте. «В 20:46 (мест.) поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Возгорание было локализовано в 20:52, открытое горение было ликвидировано в 20:53», — сообщает пресс-служба ведомства. В ликвидации горения участвовало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Происшествие произошло вечером 7 сентября, причины пожара устанавливаются. Ранее URA.RU рассказало о возгорании в детском саду «Ивушка». С пожаром удалось справится до прибытия пожарной службы, но из-за происшествия было эвакуировано около 200 человек.

В Сургуте произошло возгорание в жилом доме в проезде Мунарева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте. «В 20:46 (мест.) поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Возгорание было локализовано в 20:52, открытое горение было ликвидировано в 20:53», — сообщает пресс-служба ведомства. В ликвидации горения участвовало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Происшествие произошло вечером 7 сентября, причины пожара устанавливаются. Ранее URA.RU рассказало о возгорании в детском саду «Ивушка». С пожаром удалось справится до прибытия пожарной службы, но из-за происшествия было эвакуировано около 200 человек.