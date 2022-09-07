07 сентября 2022
06 сентября 2022

В Сургуте произошел пожар в жилом доме

МЧС: в Сургуте произошел пожар в жилом доме
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте горел жилой дом в проезде Мунарева Фото:

В Сургуте произошло возгорание в жилом доме в проезде Мунарева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте.

«В 20:46 (мест.) поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Возгорание было локализовано в 20:52, открытое горение было ликвидировано в 20:53», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ликвидации горения участвовало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Происшествие произошло вечером 7 сентября, причины пожара устанавливаются.

Ранее URA.RU рассказало о возгорании в детском саду «Ивушка». С пожаром удалось справится до прибытия пожарной службы, но из-за происшествия было эвакуировано около 200 человек.

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В Сургуте произошло возгорание в жилом доме в проезде Мунарева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО на официальном сайте. «В 20:46 (мест.) поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Возгорание было локализовано в 20:52, открытое горение было ликвидировано в 20:53», — сообщает пресс-служба ведомства. В ликвидации горения участвовало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Происшествие произошло вечером 7 сентября, причины пожара устанавливаются. Ранее URA.RU рассказало о возгорании в детском саду «Ивушка». С пожаром удалось справится до прибытия пожарной службы, но из-за происшествия было эвакуировано около 200 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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