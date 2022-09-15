Военный обозреватель заявил о выполнении «плана Кадырова» по «самомобилизации»

Военный обозреватель заявил о выполнении «плана Кадырова» по самомобилизации
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Военный обозреватель считает, что для мобилизации пока не время Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторая мобилизация в России уже проходит, так как в стране создаются добровольческие отряды для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил полковник в отставке Виктор Баранец.

«Эта идея мне нравится, но объявлять военную мобилизацию пока еще время не пришло. Она у нас уже идет в скрытой форме: формирование добровольческих отрядов. Мобилизуют прежде всего людей, которые держали в руках оружие, контрактников, людей, которые служили в армии, офицеры запасов», — сказал Баранец в интервью argumenti.ru.

По его словам, в Генштабе придерживаются позиции, что всеобщая мобилизация не нужна, так как это не только военное действие, но и политическое. Баранец предположил, что в случае ухудшения ситуации может начаться всеобщая мобилизация, но она не будет «неизбежной».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать «самомобилизацию» в России. Он считает, что россиянам стоит быть инициативнее для помощи своей стране. Его поддержал глава Крыма Сергей Аксенов, который сообщил, что в регионе уже готовят добровольцев и собираются сформировать еще два батальона. Врио губернатора Марий Эл Юрий Зайцев отметил, что в регионе уже готовят добровольцев. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию на Украине.

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Некоторая мобилизация в России уже проходит, так как в стране создаются добровольческие отряды для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил полковник в отставке Виктор Баранец. «Эта идея мне нравится, но объявлять военную мобилизацию пока еще время не пришло. Она у нас уже идет в скрытой форме: формирование добровольческих отрядов. Мобилизуют прежде всего людей, которые держали в руках оружие, контрактников, людей, которые служили в армии, офицеры запасов», — сказал Баранец в интервью argumenti.ru. По его словам, в Генштабе придерживаются позиции, что всеобщая мобилизация не нужна, так как это не только военное действие, но и политическое. Баранец предположил, что в случае ухудшения ситуации может начаться всеобщая мобилизация, но она не будет «неизбежной». Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать «самомобилизацию» в России. Он считает, что россиянам стоит быть инициативнее для помощи своей стране. Его поддержал глава Крыма Сергей Аксенов, который сообщил, что в регионе уже готовят добровольцев и собираются сформировать еще два батальона. Врио губернатора Марий Эл Юрий Зайцев отметил, что в регионе уже готовят добровольцев. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию на Украине.
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