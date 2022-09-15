В Челябинске спасли пловца через реку Миасс

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Алексей Текслер и Наталья Котова осматривают новый Ленинградский мост. Челябинск , ленинградский мост, проспект победы
Ленинградский мост был недавно открыт после ремонта Фото:

Вечером 15 сентября в центре Челябинска мужчину, решившего переплыть реку Миасс, спасли экстренные службы. Спасательная операция была проведена на Ленинградском мосту, рассказал источник URA.RU. По его данным, в реке было двое пловцов.

«На Ленинградском мосту из воды вытащили мужчину, его сразу забрали врачи скорой. Второй ушел в трусах», — пояснил источник URA.RU

По данным источников URA.RU, реку переплывали двое мужчин. Один из них был госпитализирован, другой ушел от спасателей в трусах, держа обувь в руках.

Ленинградский мост закрыли на реконструкцию в мае 2021 года. Движение было открыто в ночь с 24 на 25 августа.

Один из пловцов ушел от спасателей
На Ленинградском мосту в Челябинске развернулась спасательная операция

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Вечером 15 сентября в центре Челябинска мужчину, решившего переплыть реку Миасс, спасли экстренные службы. Спасательная операция была проведена на Ленинградском мосту, рассказал источник URA.RU. По его данным, в реке было двое пловцов. «На Ленинградском мосту из воды вытащили мужчину, его сразу забрали врачи скорой. Второй ушел в трусах», — пояснил источник URA.RU По данным источников URA.RU, реку переплывали двое мужчин. Один из них был госпитализирован, другой ушел от спасателей в трусах, держа обувь в руках. Ленинградский мост закрыли на реконструкцию в мае 2021 года. Движение было открыто в ночь с 24 на 25 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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