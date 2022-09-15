В Челябинске спасли пловца через реку Миасс

Ленинградский мост был недавно открыт после ремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вечером 15 сентября в центре Челябинска мужчину, решившего переплыть реку Миасс, спасли экстренные службы. Спасательная операция была проведена на Ленинградском мосту, рассказал источник URA.RU. По его данным, в реке было двое пловцов.

«На Ленинградском мосту из воды вытащили мужчину, его сразу забрали врачи скорой. Второй ушел в трусах», — пояснил источник URA.RU

По данным источников URA.RU, реку переплывали двое мужчин. Один из них был госпитализирован, другой ушел от спасателей в трусах, держа обувь в руках.

Ленинградский мост закрыли на реконструкцию в мае 2021 года. Движение было открыто в ночь с 24 на 25 августа.

Один из пловцов ушел от спасателей Источник URA.RU