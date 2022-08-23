Алексей Текслер и Наталья Котова посетили Ленинградский мост перед его открытием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 24 августа идут последние приготовления к открытию Ленинградского моста, который является одной из главных транспортных артерий города. Качество нового моста приехали оценить губернатор Алексей Текслер и глава города Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мост знаковый, качество реконструкции мне понравилось. Надо сказать, что это крупнейший инфраструктурный проект, который мы в последнее время реализовали в рамках нацпроекта. Мост стал шире на 22 метра, выше на два с половиной. Фактически это новый мост», — сообщил Текслер журналистам.

Глава региона отметил, что мост решает все текущие городские задачи. Проспект Победы является самой длинной улицей в Челябинске. По словам губернатора, он рад, что она наконец-то стала безразрывной.

Движение по мосту запустят в ночь с 24 на 25 августа. Сразу несколько автобусных рейсов поедут по маршрутам с учетом изменений.

Ленинградский мост закрыли на реконструкцию в мае 2021 года. По новому проекту мост должен был стать выше и шире. Официальное открытие должно было состояться в сентябре 2022 года, однако рабочие справились быстрее, и уже в июле одна часть моста начала действовать. 25 августа мост откроют полностью.

Алексей Текслер (в центре) и Наталья Котова оценили работу строителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за увеличения высоты моста пришлось поднимать и памятную стелу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мост полностью откроют в ночь с 24 на 25 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU