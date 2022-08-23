В Челябинске 24 августа идут последние приготовления к открытию Ленинградского моста, который является одной из главных транспортных артерий города. Качество нового моста приехали оценить губернатор Алексей Текслер и глава города Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Мост знаковый, качество реконструкции мне понравилось. Надо сказать, что это крупнейший инфраструктурный проект, который мы в последнее время реализовали в рамках нацпроекта. Мост стал шире на 22 метра, выше на два с половиной. Фактически это новый мост», — сообщил Текслер журналистам.
Глава региона отметил, что мост решает все текущие городские задачи. Проспект Победы является самой длинной улицей в Челябинске. По словам губернатора, он рад, что она наконец-то стала безразрывной.
Ленинградский мост закрыли на реконструкцию в мае 2021 года. По новому проекту мост должен был стать выше и шире. Официальное открытие должно было состояться в сентябре 2022 года, однако рабочие справились быстрее, и уже в июле одна часть моста начала действовать. 25 августа мост откроют полностью.
Алексей Текслер (в центре) и Наталья Котова оценили работу строителей
В Челябинске 24 августа идут последние приготовления к открытию Ленинградского моста, который является одной из главных транспортных артерий города. Качество нового моста приехали оценить губернатор Алексей Текслер и глава города Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Мост знаковый, качество реконструкции мне понравилось. Надо сказать, что это крупнейший инфраструктурный проект, который мы в последнее время реализовали в рамках нацпроекта. Мост стал шире на 22 метра, выше на два с половиной. Фактически это новый мост», — сообщил Текслер журналистам. Глава региона отметил, что мост решает все текущие городские задачи. Проспект Победы является самой длинной улицей в Челябинске. По словам губернатора, он рад, что она наконец-то стала безразрывной. Движение по мосту запустят в ночь с 24 на 25 августа. Сразу несколько автобусных рейсов поедут по маршрутам с учетом изменений. Ленинградский мост закрыли на реконструкцию в мае 2021 года. По новому проекту мост должен был стать выше и шире. Официальное открытие должно было состояться в сентябре 2022 года, однако рабочие справились быстрее, и уже в июле одна часть моста начала действовать. 25 августа мост откроют полностью.