15 сентября 2022

ВОЗ призвала быть готовыми к появлению нового штамма COVID

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Майкл Райан обратил внимание на улучшение ситуации в борьбе с COVID-19 в мире Фото:
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Коронавирус COVID-19

Нужно быть к готовыми к реагированию на возможное появление нового, более опасного штамма COVID. Об этом предупредил директор программы по чрезвычайным ситуациям организации Майкл Райан.

«Мы не знаем, как этот вирус продолжит эволюционировать. […] Появление нового штамма, который более заразен и вирулентен, может вызвать наше отступление. Следует сохранять бдительность», — сказал он в ходе выступления в Женеве, трансляция которого велась в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Он добавил, что никто не может точно сказать, как вирус будет эволюционировать. Директор программы ВОЗ отметил, что из-за уменьшения числа тестов и исследований генома коронавируса «утрачена возможность быстро обнаруживать новый вариант и давать ему характеристику». Специалист подчеркнул, что следует сохранять бдительность.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о том, что в сентябре должен быть спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. До этого директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что в России ожидается рост смертности от коронавируса.

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Нужно быть к готовыми к реагированию на возможное появление нового, более опасного штамма COVID. Об этом предупредил директор программы по чрезвычайным ситуациям организации Майкл Райан. «Мы не знаем, как этот вирус продолжит эволюционировать. […] Появление нового штамма, который более заразен и вирулентен, может вызвать наше отступление. Следует сохранять бдительность», — сказал он в ходе выступления в Женеве, трансляция которого велась в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он добавил, что никто не может точно сказать, как вирус будет эволюционировать. Директор программы ВОЗ отметил, что из-за уменьшения числа тестов и исследований генома коронавируса «утрачена возможность быстро обнаруживать новый вариант и давать ему характеристику». Специалист подчеркнул, что следует сохранять бдительность. Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о том, что в сентябре должен быть спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. До этого директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что в России ожидается рост смертности от коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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