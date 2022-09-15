ВОЗ призвала быть готовыми к появлению нового штамма COVID

16 сентября 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

Майкл Райан обратил внимание на улучшение ситуации в борьбе с COVID-19 в мире Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Нужно быть к готовыми к реагированию на возможное появление нового, более опасного штамма COVID. Об этом предупредил директор программы по чрезвычайным ситуациям организации Майкл Райан. «Мы не знаем, как этот вирус продолжит эволюционировать. […] Появление нового штамма, который более заразен и вирулентен, может вызвать наше отступление. Следует сохранять бдительность», — сказал он в ходе выступления в Женеве, трансляция которого велась в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он добавил, что никто не может точно сказать, как вирус будет эволюционировать. Директор программы ВОЗ отметил, что из-за уменьшения числа тестов и исследований генома коронавируса «утрачена возможность быстро обнаруживать новый вариант и давать ему характеристику». Специалист подчеркнул, что следует сохранять бдительность. Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о том, что в сентябре должен быть спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. До этого директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что в России ожидается рост смертности от коронавируса.

Нужно быть к готовыми к реагированию на возможное появление нового, более опасного штамма COVID. Об этом предупредил директор программы по чрезвычайным ситуациям организации Майкл Райан. «Мы не знаем, как этот вирус продолжит эволюционировать. […] Появление нового штамма, который более заразен и вирулентен, может вызвать наше отступление. Следует сохранять бдительность», — сказал он в ходе выступления в Женеве, трансляция которого велась в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он добавил, что никто не может точно сказать, как вирус будет эволюционировать. Директор программы ВОЗ отметил, что из-за уменьшения числа тестов и исследований генома коронавируса «утрачена возможность быстро обнаруживать новый вариант и давать ему характеристику». Специалист подчеркнул, что следует сохранять бдительность. Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о том, что в сентябре должен быть спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. До этого директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что в России ожидается рост смертности от коронавируса.