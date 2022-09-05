Гинцбург: смертность от COVID в России вырастет в два раза

Директор центра Гамалеи Гинцбург: смертность от коронавируса в России может вырасти вдвое

06 сентября 2022 в 03:23 Размер текста - 17 +

Гинцбург порекомендовал ревакцинироваться в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России ожидается рост смертности от коронавируса, в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Об этом предупредил директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза», — сказал он, передает ТАСС. По словам академика, чтобы не допустить роста заболеваемости, россиянам нужно ревакцинироваться. Согласно подсчетам СМИ, в мире за август от коронавирусной инфекции умерли 90 тысяч человек. Это примерно на 40% больше, чем в августе 2021 года. Отметим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что темпы роста заболеваемости по коронавирусу в России замедляются. По ее словам, рост заболеваемости все же есть, но это касается отдельных регионов — за Уралом и на юге.

В России ожидается рост смертности от коронавируса, в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Об этом предупредил директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза», — сказал он, передает ТАСС. По словам академика, чтобы не допустить роста заболеваемости, россиянам нужно ревакцинироваться. Согласно подсчетам СМИ, в мире за август от коронавирусной инфекции умерли 90 тысяч человек. Это примерно на 40% больше, чем в августе 2021 года. Отметим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что темпы роста заболеваемости по коронавирусу в России замедляются. По ее словам, рост заболеваемости все же есть, но это касается отдельных регионов — за Уралом и на юге.