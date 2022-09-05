05 сентября 2022

Гинцбург: смертность от COVID в России вырастет в два раза

Директор центра Гамалеи Гинцбург: смертность от коронавируса в России может вырасти вдвое
© Служба новостей «URA.RU»
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Гинцбург порекомендовал ревакцинироваться в ближайшее время Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России ожидается рост смертности от коронавируса, в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Об этом предупредил директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза», — сказал он, передает ТАСС. По словам академика, чтобы не допустить роста заболеваемости, россиянам нужно ревакцинироваться.

Согласно подсчетам СМИ, в мире за август от коронавирусной инфекции умерли 90 тысяч человек. Это примерно на 40% больше, чем в августе 2021 года.

Отметим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что темпы роста заболеваемости по коронавирусу в России замедляются. По ее словам, рост заболеваемости все же есть, но это касается отдельных регионов — за Уралом и на юге.

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В России ожидается рост смертности от коронавируса, в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Об этом предупредил директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза», — сказал он, передает ТАСС. По словам академика, чтобы не допустить роста заболеваемости, россиянам нужно ревакцинироваться. Согласно подсчетам СМИ, в мире за август от коронавирусной инфекции умерли 90 тысяч человек. Это примерно на 40% больше, чем в августе 2021 года. Отметим, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что темпы роста заболеваемости по коронавирусу в России замедляются. По ее словам, рост заболеваемости все же есть, но это касается отдельных регионов — за Уралом и на юге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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