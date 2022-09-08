Вирусолог: волна заболеваемости COVID пошла на спад

В сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«С июня (в России — с конца июля) в мире началась значительная волна заболеваний, вызванная субвариантом „омикрона“ BA.5. Во многих странах эта волна идет к концу. В Россию она пришла немножко позже, сейчас достигла пика (40-50 тыс. заболевших в день). В сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости», — сказал он, пишет ТАСС.
По словам вирусолога, в 2022 году пандемия связана с штаммом вируса «Омикрон». Альтштейн добавил, что с января по март текущего года возбудителями инфекции стали BA.1 и субвариант BA.2. Позже появились менее заразные варианты — BA.3 и BA.4.
В начале сентября директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что в России ожидается рост смертности от коронавируса. Он предрек, что в ближайшее время число смертей от COVID вырастет в два раза.
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