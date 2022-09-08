Вирусолог: волна заболеваемости COVID пошла на спад

Вирусолог Альтштейн: волна заболеваемости COVID пойдет на спад в сентябре

09 сентября 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

Вирусолог Альтштейн допустил спад заболеваемости COVID-19 в России в сентябре Фото: Илья Московец © URA.RU В сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «С июня (в России — с конца июля) в мире началась значительная волна заболеваний, вызванная субвариантом „омикрона“ BA.5. Во многих странах эта волна идет к концу. В Россию она пришла немножко позже, сейчас достигла пика (40-50 тыс. заболевших в день). В сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости», — сказал он, пишет ТАСС. По словам вирусолога, в 2022 году пандемия связана с штаммом вируса «Омикрон». Альтштейн добавил, что с января по март текущего года возбудителями инфекции стали BA.1 и субвариант BA.2. Позже появились менее заразные варианты — BA.3 и BA.4. В начале сентября директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что в России ожидается рост смертности от коронавируса. Он предрек, что в ближайшее время число смертей от COVID вырастет в два раза.

В сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «С июня (в России — с конца июля) в мире началась значительная волна заболеваний, вызванная субвариантом „омикрона“ BA.5. Во многих странах эта волна идет к концу. В Россию она пришла немножко позже, сейчас достигла пика (40-50 тыс. заболевших в день). В сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости», — сказал он, пишет ТАСС. По словам вирусолога, в 2022 году пандемия связана с штаммом вируса «Омикрон». Альтштейн добавил, что с января по март текущего года возбудителями инфекции стали BA.1 и субвариант BA.2. Позже появились менее заразные варианты — BA.3 и BA.4. В начале сентября директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что в России ожидается рост смертности от коронавируса. Он предрек, что в ближайшее время число смертей от COVID вырастет в два раза.