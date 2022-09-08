08 сентября 2022

Вирусолог: волна заболеваемости COVID пошла на спад

Вирусолог Альтштейн: волна заболеваемости COVID пойдет на спад в сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов в госпитальной базе по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, дверь, медсестра, лечение, здоровье, процедурная, коронавирус, защитная одежда врача, ковид 19
Вирусолог Альтштейн допустил спад заболеваемости COVID-19 в России в сентябре Фото:

В сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«С июня (в России — с конца июля) в мире началась значительная волна заболеваний, вызванная субвариантом „омикрона“ BA.5. Во многих странах эта волна идет к концу. В Россию она пришла немножко позже, сейчас достигла пика (40-50 тыс. заболевших в день). В сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости», — сказал он, пишет ТАСС.

По словам вирусолога, в 2022 году пандемия связана с штаммом вируса «Омикрон». Альтштейн добавил, что с января по март текущего года возбудителями инфекции стали BA.1 и субвариант BA.2. Позже появились менее заразные варианты — BA.3 и BA.4.

В начале сентября директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что в России ожидается рост смертности от коронавируса. Он предрек, что в ближайшее время число смертей от COVID вырастет в два раза.

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В сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «С июня (в России — с конца июля) в мире началась значительная волна заболеваний, вызванная субвариантом „омикрона“ BA.5. Во многих странах эта волна идет к концу. В Россию она пришла немножко позже, сейчас достигла пика (40-50 тыс. заболевших в день). В сентябре будет наблюдаться спад заболеваемости», — сказал он, пишет ТАСС. По словам вирусолога, в 2022 году пандемия связана с штаммом вируса «Омикрон». Альтштейн добавил, что с января по март текущего года возбудителями инфекции стали BA.1 и субвариант BA.2. Позже появились менее заразные варианты — BA.3 и BA.4. В начале сентября директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург утверждал, что в России ожидается рост смертности от коронавируса. Он предрек, что в ближайшее время число смертей от COVID вырастет в два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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