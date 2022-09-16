Куда поехать в отпуск осенью

Туроператор посоветовал россиянам осенью ехать в Сибирь и на Байкал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , природа, катер, лето, природа урала, релаксация, отдых, уральский край, климат, отпуск, внутренний туризм, вода, туризм, лодка, экология, озеро тургояк
Осенью этого года россиян привлекают путешествия по России Фото:

Директор по развитию фирмы «Вокруг света» Александр Гагарин рассказал, какие места для отдыха популярны в осенний период. По его мнению, интерес у россиян сегодня вызывает отдых в Сибири, отдых в сельской местности и Байкал.

«В этом году туристы массово распробовали отдых в Сибири. <…> Многих сейчас привлекает, например, отдых на легендарном озере Байкал. <…> Кроме того, стал популярным новый национальный маршрут „Сибирские каникулы“, который проходит через территорию Хакасии, Красноярского края и Тывы. Также туристы едут на Алтай, интерес вызывают поездки на Камчатку», — пояснил эксперт. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также россияне активно выезжают на отдых в такие крупные города как Санкт-Петербург или Казань. Еще одним вариантом, по мнению Гагарина, является отдых в подмосковных усадьбах. И еще одно направление — отдых в сельской местности и знакомство с работой крестьянских хозяйств. Что касается пляжного отдыха, в этом году лидирует Дагестан.

Ранее URA.RU писало, что в России стартовал новый этап туристического кешбэка. Президент РФ Владимир Путин также предложил создать в стране круглогодичные морские курорты.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Директор по развитию фирмы «Вокруг света» Александр Гагарин рассказал, какие места для отдыха популярны в осенний период. По его мнению, интерес у россиян сегодня вызывает отдых в Сибири, отдых в сельской местности и Байкал. «В этом году туристы массово распробовали отдых в Сибири. <…> Многих сейчас привлекает, например, отдых на легендарном озере Байкал. <…> Кроме того, стал популярным новый национальный маршрут „Сибирские каникулы“, который проходит через территорию Хакасии, Красноярского края и Тывы. Также туристы едут на Алтай, интерес вызывают поездки на Камчатку», — пояснил эксперт. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Также россияне активно выезжают на отдых в такие крупные города как Санкт-Петербург или Казань. Еще одним вариантом, по мнению Гагарина, является отдых в подмосковных усадьбах. И еще одно направление — отдых в сельской местности и знакомство с работой крестьянских хозяйств. Что касается пляжного отдыха, в этом году лидирует Дагестан. Ранее URA.RU писало, что в России стартовал новый этап туристического кешбэка. Президент РФ Владимир Путин также предложил создать в стране круглогодичные морские курорты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...