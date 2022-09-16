Куда поехать в отпуск осенью

Туроператор посоветовал россиянам осенью ехать в Сибирь и на Байкал

16 сентября 2022 в 09:16 Размер текста - 17 +

Осенью этого года россиян привлекают путешествия по России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор по развитию фирмы «Вокруг света» Александр Гагарин рассказал, какие места для отдыха популярны в осенний период. По его мнению, интерес у россиян сегодня вызывает отдых в Сибири, отдых в сельской местности и Байкал. «В этом году туристы массово распробовали отдых в Сибири. <…> Многих сейчас привлекает, например, отдых на легендарном озере Байкал. <…> Кроме того, стал популярным новый национальный маршрут „Сибирские каникулы“, который проходит через территорию Хакасии, Красноярского края и Тывы. Также туристы едут на Алтай, интерес вызывают поездки на Камчатку», — пояснил эксперт. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Также россияне активно выезжают на отдых в такие крупные города как Санкт-Петербург или Казань. Еще одним вариантом, по мнению Гагарина, является отдых в подмосковных усадьбах. И еще одно направление — отдых в сельской местности и знакомство с работой крестьянских хозяйств. Что касается пляжного отдыха, в этом году лидирует Дагестан. Ранее URA.RU писало, что в России стартовал новый этап туристического кешбэка. Президент РФ Владимир Путин также предложил создать в стране круглогодичные морские курорты.

Директор по развитию фирмы «Вокруг света» Александр Гагарин рассказал, какие места для отдыха популярны в осенний период. По его мнению, интерес у россиян сегодня вызывает отдых в Сибири, отдых в сельской местности и Байкал. «В этом году туристы массово распробовали отдых в Сибири. <…> Многих сейчас привлекает, например, отдых на легендарном озере Байкал. <…> Кроме того, стал популярным новый национальный маршрут „Сибирские каникулы“, который проходит через территорию Хакасии, Красноярского края и Тывы. Также туристы едут на Алтай, интерес вызывают поездки на Камчатку», — пояснил эксперт. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Также россияне активно выезжают на отдых в такие крупные города как Санкт-Петербург или Казань. Еще одним вариантом, по мнению Гагарина, является отдых в подмосковных усадьбах. И еще одно направление — отдых в сельской местности и знакомство с работой крестьянских хозяйств. Что касается пляжного отдыха, в этом году лидирует Дагестан. Ранее URA.RU писало, что в России стартовал новый этап туристического кешбэка. Президент РФ Владимир Путин также предложил создать в стране круглогодичные морские курорты.