Путин предложил создать в России круглогодичные морские курорты. Видео

Путин предложил создать в России круглогодичные федеральные морские курорты

06 сентября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Путин поручил тщательно проработать вопрос о создании курортов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским властям нужно активнее использовать богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей и проработать вопрос о создании там крупных федеральных курортов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по туризму. «Нужно активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. Тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 млн человек», — сказал Путин. По словам президента, туризм отличается огромным мультипликативным эффектом, способствует экономическому росту малых городов с богатой историей и сельских территорий, а также напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей. Это создает рабочие места и хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса, — подытожил президент РФ. Также на заседании Путин предложил создать межгосударственные туристические организации для поездок россиян за рубеж. По его словам, туризм должен быть вне политики. Ранее сообщалось, что в России нужно создать межгосударственные туристические организации для поездок россиян за рубеж.

Российским властям нужно активнее использовать богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей и проработать вопрос о создании там крупных федеральных курортов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по туризму. «Нужно активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. Тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 млн человек», — сказал Путин. По словам президента, туризм отличается огромным мультипликативным эффектом, способствует экономическому росту малых городов с богатой историей и сельских территорий, а также напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей. Это создает рабочие места и хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса, — подытожил президент РФ. Также на заседании Путин предложил создать межгосударственные туристические организации для поездок россиян за рубеж. По его словам, туризм должен быть вне политики. Ранее сообщалось, что в России нужно создать межгосударственные туристические организации для поездок россиян за рубеж.