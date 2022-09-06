Российским властям нужно активнее использовать богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей и проработать вопрос о создании там крупных федеральных курортов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по туризму.
«Нужно активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. Тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 млн человек», — сказал Путин.
По словам президента, туризм отличается огромным мультипликативным эффектом, способствует экономическому росту малых городов с богатой историей и сельских территорий, а также напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей. Это создает рабочие места и хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса, — подытожил президент РФ.
Также на заседании Путин предложил создать межгосударственные туристические организации для поездок россиян за рубеж. По его словам, туризм должен быть вне политики. Ранее сообщалось, что в России нужно создать межгосударственные туристические организации для поездок россиян за рубеж.
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