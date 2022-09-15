Причиной ЧП в Магнитогорске стал взрыв свето-шумовой гранаты в маргинальной квартире

Граната взорвалась в руках у пьяного мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) в квартире дома на улице Жукова, где в ночь на 16 сентября произошел хлопок, напугавший жителей, взорвалась свето-шумовая граната. Ее нашел и принес домой пострадавший мужчина, злоупотреблявший спиртным, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В трехкомнатной квартире живут три брата, злоупотребляют спиртным. Вечером 15 сентября в руках у одного из них, когда все трое находились в разных комнатах, взорвалась старая свето-шумовая граната, мужчина госпитализирован, также небольшие травмы получил один из его братьев. Братья не знали, что в квартире была граната и откуда их родственник ее принес», — рассказал источник.

По предварительным данным, пострадавшему оторвало кисти рук. Сейчас он пришел в сознание, в ближайшее время его должны допросить сотрудники правоохранительных органов. Его 28-летний брат уже допрошен, он лечится амбулаторно.

«В ночь на 16 сентября в Магнитогорске в медицинское учреждение доставлены двое мужчин с травмами, полученными в результате произошедшего по неустановленным причинам хлопка в одной из квартир в доме по улице Жукова. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Жильцы соседних квартир не пострадали, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Взрыв в квартире на Жукова перепугал жителей окрестностей. Из-за хлопка в квартире выбило стеклопакеты. Полицейские просят пользователей сети интернет взвешенно и рассудительно относиться к сообщениям, появляющимся в открытом доступе на электронных ресурсах и призывают доверять только тем данным, которые получены из официальных источников информации.