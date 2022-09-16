Володин заявил, что Польша существует только благодаря России

16 сентября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

По словам Вячеслава Володина, Польша должна быть благодарна РФ за спасения во время Второй мировой войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польша существует как государство только благодаря России. Об этом сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Данное заявление он сделал в контексте Второй мировой войны, когда поляков истребляли в концлагерях. Тогда, по словам Володина, Россия помогла Польше и не только. «Освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой — 27 миллионов погибших. Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране. Поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжелых работах», — написал он в своем telegram-канале. Володин подчеркнул, что это история страны, которую нельзя перечеркнуть. Он отдельно отметил, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали войска СССР с цветами и со слезами на глазах. Володин отреагировал таким образом на заявления президента Польши Анджея Дуда, который считает, что Варшава должна требовать репарации от Берлина и Москвы, пишет RT. Спикер Госдумы подчеркнул, что за подобные высказывания в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание. По его мнению, стоит принять соответствующие меры по привлечению его к уголовной ответственности. Ранее Польша признала нереальность получения компенсации от РФ за Вторую мировую. При этом Варшава не отказывается от притязаний на репарации.

Польша существует как государство только благодаря России. Об этом сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Данное заявление он сделал в контексте Второй мировой войны, когда поляков истребляли в концлагерях. Тогда, по словам Володина, Россия помогла Польше и не только. «Освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой — 27 миллионов погибших. Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране. Поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжелых работах», — написал он в своем telegram-канале. Володин подчеркнул, что это история страны, которую нельзя перечеркнуть. Он отдельно отметил, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали войска СССР с цветами и со слезами на глазах. Володин отреагировал таким образом на заявления президента Польши Анджея Дуда, который считает, что Варшава должна требовать репарации от Берлина и Москвы, пишет RT. Спикер Госдумы подчеркнул, что за подобные высказывания в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание. По его мнению, стоит принять соответствующие меры по привлечению его к уголовной ответственности. Ранее Польша признала нереальность получения компенсации от РФ за Вторую мировую. При этом Варшава не отказывается от притязаний на репарации.