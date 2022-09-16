Володин заявил, что Польша существует только благодаря России

Польша существует как государство только благодаря России. Об этом сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Данное заявление он сделал в контексте Второй мировой войны, когда поляков истребляли в концлагерях. Тогда, по словам Володина, Россия помогла Польше и не только.
«Освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой — 27 миллионов погибших. Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране. Поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжелых работах», — написал он в своем telegram-канале. Володин подчеркнул, что это история страны, которую нельзя перечеркнуть. Он отдельно отметил, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали войска СССР с цветами и со слезами на глазах.
Володин отреагировал таким образом на заявления президента Польши Анджея Дуда, который считает, что Варшава должна требовать репарации от Берлина и Москвы, пишет RT. Спикер Госдумы подчеркнул, что за подобные высказывания в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание. По его мнению, стоит принять соответствующие меры по привлечению его к уголовной ответственности.
Ранее Польша признала нереальность получения компенсации от РФ за Вторую мировую. При этом Варшава не отказывается от притязаний на репарации.
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Польша существует как государство только благодаря России. Об этом сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Данное заявление он сделал в контексте Второй мировой войны, когда поляков истребляли в концлагерях. Тогда, по словам Володина, Россия помогла Польше и не только. «Освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой — 27 миллионов погибших. Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране. Поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжелых работах», — написал он в своем telegram-канале. Володин подчеркнул, что это история страны, которую нельзя перечеркнуть. Он отдельно отметил, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали войска СССР с цветами и со слезами на глазах. Володин отреагировал таким образом на заявления президента Польши Анджея Дуда, который считает, что Варшава должна требовать репарации от Берлина и Москвы, пишет RT. Спикер Госдумы подчеркнул, что за подобные высказывания в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание. По его мнению, стоит принять соответствующие меры по привлечению его к уголовной ответственности. Ранее Польша признала нереальность получения компенсации от РФ за Вторую мировую. При этом Варшава не отказывается от притязаний на репарации.