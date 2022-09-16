Переехавший в Донбасс француз восхитился русскими

16 сентября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

По словам Франсуа, россияне больше похожи на французов, чем сами французы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Француз Франсуа Модеме решил остаться в Донецке с друзьями, потому что был очарован менталитетом, перспективами и возможностью саморазвития. В Донбасс он переехал в 2015 году. По его словам, россияне больше похожи на французов, чем сами французы. Об этом Франсуа рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мы нашли здесь смысл жизни и ради чего жить. Сейчас люди на Донбассе и в Москве больше похожи на французов, чем сами французы. Сама Франция быстро меняется, а у русских есть большое желание быть похожими на французов 50-х годов», — говорит Модеме.

Француз Франсуа Модеме решил остаться в Донецке с друзьями, потому что был очарован менталитетом, перспективами и возможностью саморазвития. В Донбасс он переехал в 2015 году. По его словам, россияне больше похожи на французов, чем сами французы. Об этом Франсуа рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мы нашли здесь смысл жизни и ради чего жить. Сейчас люди на Донбассе и в Москве больше похожи на французов, чем сами французы. Сама Франция быстро меняется, а у русских есть большое желание быть похожими на французов 50-х годов», — говорит Модеме.