Переехавший в Донбасс француз восхитился русскими

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, стела, днр, донецк, стела донецк
По словам Франсуа, россияне больше похожи на французов, чем сами французы Фото:

Француз Франсуа Модеме решил остаться в Донецке с друзьями, потому что был очарован менталитетом, перспективами и возможностью саморазвития. В Донбасс он переехал в 2015 году. По его словам, россияне больше похожи на французов, чем сами французы. Об этом Франсуа рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Мы нашли здесь смысл жизни и ради чего жить. Сейчас люди на Донбассе и в Москве больше похожи на французов, чем сами французы. Сама Франция быстро меняется, а у русских есть большое желание быть похожими на французов 50-х годов», — говорит Модеме.

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Француз Франсуа Модеме решил остаться в Донецке с друзьями, потому что был очарован менталитетом, перспективами и возможностью саморазвития. В Донбасс он переехал в 2015 году. По его словам, россияне больше похожи на французов, чем сами французы. Об этом Франсуа рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мы нашли здесь смысл жизни и ради чего жить. Сейчас люди на Донбассе и в Москве больше похожи на французов, чем сами французы. Сама Франция быстро меняется, а у русских есть большое желание быть похожими на французов 50-х годов», — говорит Модеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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