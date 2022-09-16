Зюганов объяснил, чем спецоперация отличается от войны

Зюганов: в отличие от войны, спецоперацию можно закончить в любой момент
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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Спецоперацию можно закончить в любой момент, считает Геннадий Зюганов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперацию, в отличие от войны, можно закончить в любой момент. Об этом заявил депутат Государственной думы Геннадий Зюганов.

«Еще раз хочу подчеркнуть: война и спецоперация отличаются коренным образом. Объявив спецоперацию, вы можете ее прекратить. Войну же вы не можете прекратить по своему желанию. Вам придется идти до конца. Поскольку у войны есть два исхода: или победа, или поражение», — написал он в своем telegram-канале. Кроме того, депутат уточнил, что вопрос победы на Донбассе — это вопрос исторического выживания России.

Ранее Зюганов призвал экстренно собрать Совет Думы из-за спецоперации для обсуждения текущей обстановки. Это поможет успешно завершить спецоперацию.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Ранее по результатам опроса ВЦИОМ, около 10% россиян изменили свое отношение к СВО на положительное, сообщает РАПСИ.

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Спецоперацию, в отличие от войны, можно закончить в любой момент. Об этом заявил депутат Государственной думы Геннадий Зюганов. «Еще раз хочу подчеркнуть: война и спецоперация отличаются коренным образом. Объявив спецоперацию, вы можете ее прекратить. Войну же вы не можете прекратить по своему желанию. Вам придется идти до конца. Поскольку у войны есть два исхода: или победа, или поражение», — написал он в своем telegram-канале. Кроме того, депутат уточнил, что вопрос победы на Донбассе — это вопрос исторического выживания России. Ранее Зюганов призвал экстренно собрать Совет Думы из-за спецоперации для обсуждения текущей обстановки. Это поможет успешно завершить спецоперацию. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Ранее по результатам опроса ВЦИОМ, около 10% россиян изменили свое отношение к СВО на положительное, сообщает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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