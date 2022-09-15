Увольнение инспектора, поймавшего на охоте курганского депутата, признали незаконным

Курганский инспектор, поймавший депутата на скандальной охоте, добился отмены своего увольнения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший курганский инспектор Алексей Саночкин добился в суде отмены решения областного департамента природных ресурсов о своем увольнении. Ранее Саночкин стал известен после проверки жестокой охоты на волков, на основании которой возбудили уголовное дело в отношении экс-депутата облдумы Дениса Хахалова. Информацию URA.RU сообщил сам истец.

«Челябинский кассационный суд признал мое увольнение незаконным, решения предыдущих судов отменил, мое дело направил на новое рассмотрение», — рассказал корреспонденту Саночкин. Дело рассматривали в седьмом кассационном суде 13 сентября.

Иск к правительству Курганской области и департаменту природных ресурсов был подан Саночкиным после того, как его уволили после двух выговоров подряд. Мужчина обратился в суд. Курганские суды поддержали решение властей, однако апелляция в кассационный суд вернула дело инспектора на пересмотр.

Бывший инспектор надеется на то, что после пересмотра дела суд встанет на его сторону. «Дело, связанное с моим увольнением, было на контроле в следственном комитете РФ у Бастрыкина А.И. Меня поддержала генпрокуратура РФ в суде», — прокомментировал решение Саночкин.

Ранее URA.RU сообщало, что инспектора, разоблачившего после скандальной охоты депутата, уволили из областного департамента. Увольнение и последующие обвинения в свой адрес Саночкин связал с «пойманным» депутатом и обратился в суд для отмены решения.