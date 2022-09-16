Instasamka выпустила свой первый трек без мата

16 сентября 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Инстасамка впервые выпустила песню без нецензурных слов Фото: Дарья Зотеева, социальные сети Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) выпустила первый в своей карьере трек, где нет нецензурных слов. Об этом девушка написала в своем telegram-канале. «Только что поняла, что это первый мой в жизни трек без мата. Премьера! Instasamka — POPSTAR», — написала Зотеева в своем telegram-канале. Ранее исполнительница, обращаясь к своим фанатам (большая часть из которых подростки) и их родителям, пообещала, что больше не будет делать вульгарную музыку и материться в песнях. За слишком вызывающее творчество и нецензурные тексты Инстасамку часто критиковали, и родительская общественность требовала запрещать ее концерты в российских городах. Дарья Зотеева покинула Россию в апреле, уехав жить в Объединенные Арабские Эмираты. После девушка заявила, что больше не будет выступать в РФ, однако спустя несколько месяцев анонсировала свои будущие концерты в крупных городах России, подчеркнув, что вернется с новой, цензурной программой.

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) выпустила первый в своей карьере трек, где нет нецензурных слов. Об этом девушка написала в своем telegram-канале. «Только что поняла, что это первый мой в жизни трек без мата. Премьера! Instasamka — POPSTAR», — написала Зотеева в своем telegram-канале. Ранее исполнительница, обращаясь к своим фанатам (большая часть из которых подростки) и их родителям, пообещала, что больше не будет делать вульгарную музыку и материться в песнях. За слишком вызывающее творчество и нецензурные тексты Инстасамку часто критиковали, и родительская общественность требовала запрещать ее концерты в российских городах. Дарья Зотеева покинула Россию в апреле, уехав жить в Объединенные Арабские Эмираты. После девушка заявила, что больше не будет выступать в РФ, однако спустя несколько месяцев анонсировала свои будущие концерты в крупных городах России, подчеркнув, что вернется с новой, цензурной программой.