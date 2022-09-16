Instasamka выпустила свой первый трек без мата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Файл
Инстасамка впервые выпустила песню без нецензурных слов Фото:

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) выпустила первый в своей карьере трек, где нет нецензурных слов. Об этом девушка написала в своем telegram-канале.

«Только что поняла, что это первый мой в жизни трек без мата. Премьера! Instasamka — POPSTAR», — написала Зотеева в своем telegram-канале.

Ранее исполнительница, обращаясь к своим фанатам (большая часть из которых подростки) и их родителям, пообещала, что больше не будет делать вульгарную музыку и материться в песнях. За слишком вызывающее творчество и нецензурные тексты Инстасамку часто критиковали, и родительская общественность требовала запрещать ее концерты в российских городах.

Дарья Зотеева покинула Россию в апреле, уехав жить в Объединенные Арабские Эмираты. После девушка заявила, что больше не будет выступать в РФ, однако спустя несколько месяцев анонсировала свои будущие концерты в крупных городах России, подчеркнув, что вернется с новой, цензурной программой.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) выпустила первый в своей карьере трек, где нет нецензурных слов. Об этом девушка написала в своем telegram-канале. «Только что поняла, что это первый мой в жизни трек без мата. Премьера! Instasamka — POPSTAR», — написала Зотеева в своем telegram-канале. Ранее исполнительница, обращаясь к своим фанатам (большая часть из которых подростки) и их родителям, пообещала, что больше не будет делать вульгарную музыку и материться в песнях. За слишком вызывающее творчество и нецензурные тексты Инстасамку часто критиковали, и родительская общественность требовала запрещать ее концерты в российских городах. Дарья Зотеева покинула Россию в апреле, уехав жить в Объединенные Арабские Эмираты. После девушка заявила, что больше не будет выступать в РФ, однако спустя несколько месяцев анонсировала свои будущие концерты в крупных городах России, подчеркнув, что вернется с новой, цензурной программой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...