На концерт Лепса в Перми раскупили самые дорогие билеты

На своих концертах Лепс выступает вживую Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На юбилейный концерт Григория Лепса в Перми, который состоится 24 сентября, раскупили почти все самые дорогие билеты. Сайт онлайн-касс показывает, что в наличии осталось только четыре билета за 11000 рублей. В наличии осталось около сотни вариантов от 4500 до 10000 рублей.

«Григорий Лепс один из тех исполнителей, который может позволить себе творческие эксперименты. Юбилейный концерт не обойдется без премьер — Лепс исполнит совсем новые композиции, но обязательно прозвучат и суперхиты артиста, без которых его просто не отпустят со сцены!», — сообщается в анонсе мероприятия.

Концерт Григория Лепса должен был состояться в Перми еще 22 октября 2021 года. Однако мероприятие было перенесено — из-за ковидных ограничений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми отменили концерт юмориста Руслана Белого. Сам артист считает, что это произошло из-за его политических шуток.