15 сентября 2022

На концерт Лепса в Перми раскупили самые дорогие билеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
На своих концертах Лепс выступает вживую Фото:

На юбилейный концерт Григория Лепса в Перми, который состоится 24 сентября, раскупили почти все самые дорогие билеты. Сайт онлайн-касс показывает, что в наличии осталось только четыре билета за 11000 рублей. В наличии осталось около сотни вариантов от 4500 до 10000 рублей.

«Григорий Лепс один из тех исполнителей, который может позволить себе творческие эксперименты. Юбилейный концерт не обойдется без премьер — Лепс исполнит совсем новые композиции, но обязательно прозвучат и суперхиты артиста, без которых его просто не отпустят со сцены!», — сообщается в анонсе мероприятия.

Концерт Григория Лепса должен был состояться в Перми еще 22 октября 2021 года. Однако мероприятие было перенесено — из-за ковидных ограничений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми отменили концерт юмориста Руслана Белого. Сам артист считает, что это произошло из-за его политических шуток.

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На юбилейный концерт Григория Лепса в Перми, который состоится 24 сентября, раскупили почти все самые дорогие билеты. Сайт онлайн-касс показывает, что в наличии осталось только четыре билета за 11000 рублей. В наличии осталось около сотни вариантов от 4500 до 10000 рублей. «Григорий Лепс один из тех исполнителей, который может позволить себе творческие эксперименты. Юбилейный концерт не обойдется без премьер — Лепс исполнит совсем новые композиции, но обязательно прозвучат и суперхиты артиста, без которых его просто не отпустят со сцены!», — сообщается в анонсе мероприятия. Концерт Григория Лепса должен был состояться в Перми еще 22 октября 2021 года. Однако мероприятие было перенесено — из-за ковидных ограничений. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми отменили концерт юмориста Руслана Белого. Сам артист считает, что это произошло из-за его политических шуток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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