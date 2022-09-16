В Перми строительная компания продается за 300 тысяч рублей

Владелец строительной фирмы решил продать бизнес по причине смены деятельности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми продается действующая строительная компания «Велес Плюс». Стоимость предприятия — 300 тысяч рублей. Объявление о продаже бизнеса размещено на сайте «Авито».

«Продам готовую строительную компанию. Коллектив рабочих разных строительных специальностей, менеджер. Сайт, группа „ВКонтакте“, аккаунт, настроена реклама, наработана клиентская база, также есть инструменты: перфоратор, удлинитель, шуруповерт и болгарка. Компания на рынке 2 года. Работаем с юридическими и физическими лицами, заказов много. При необходимости обучу ведению бизнеса», — сообщается в объявлении.

По данным сайта компании, предприятие «Велес Плюс» занимается строительством частных домов, коттеджей и бань. Также фирма изготавливает заборы и проводит косметический ремонт помещений. Причиной продажи собственник назвал смену деятельности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод по производству кирпичей и тротуарной плитки. Стоимость предприятия — 14,5 миллионов рублей.