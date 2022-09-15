Семь VIP-чиновников уходят в отставку после победы Куйвашева

Губернатор готовит громкие перестановки в свердловском правительстве

15 сентября 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

После выборов хлопот у Евгения Куйвашева меньше не стало — впереди формирование нового правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Подчиненные Евгения Куйвашева, победившего на выборах губернатора Свердловской области, пребывают в смятении. В ближайшие дни региональное правительство будет распущено, чтобы собраться в новом составе, а кто продолжит работать во власти — истеблишменту неизвестно до сих пор. Пытаясь найти успокоение, чиновники пересказывают друг другу слухи и инсайды, но официально все перестановки держатся в секрете. URA.RU удалось выяснить детали кадровых переговоров. Техническая отставка правительства — обязательная процедура после губернаторских выборов. Вновь избранный глава региона, официально вступив в должность, должен заново сформировать состав своего кабмина. Предполагается, что нынешнее правительство распустят во вторник, 20 сентября — на следующий день после инаугурации Куйвашева. Министры перейдут в разряд «исполняющих обязанности», а в течение следующих недель будет утвержден их новый список. Кто-то из чиновников продолжит службу, а кто-то попрощается с Белым домом. Евгений Куйвашев соберет новое правительство Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По данным URA.RU, практически ни у кого из представителей областной власти нет полной уверенности в переназначении. «Спокойнее разве что тем, кому губернатор лично давал какие-то гарантии. Но таких единицы», — передает настроения в правительстве источник, переживший аналогичную ротацию в 2017 году. Всего же слухи твердят о возможном уходе сразу семи статусных чиновников. Губернатор зачищает старую команду У областной элиты практически нет сомнений в отставке замгубернатора, и. о. министра по управлению госимуществом Сергея Зырянова. В конце года опытнейшему чиновнику исполнится 66 лет, и за последнее время, по неофициальным данным, он сделал уже несколько попыток уйти на пенсию. Но каждый раз аппаратчика убеждали поработать еще немного, «хотя бы до губернаторских выборов». «Сейчас единственная проблема — нет решения, кто присмотрит за МУГИСО. Но Сергея Михайловича, кажется, наконец-то отпускают», — знает источник в руководстве региона. Артема Бахтерева считают основным претендентом на выход из кабмина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бесповоротным называют уход министра агропромышленного комплекса Артема Бахтерева. 34-летий функционер отработал в должности меньше двух лет и своим, уверяют в кабмине, для старших товарищей так и не стал. «Артем падок на соблазны. И это его подвело», — загадочно объясняет причину отставки коллега Бахтерева. Подтверждает уход молодого чиновника и тот факт, что за министерский пост, по слухам, уже развязали кулуарную борьбу бизнес-кланы, работающие в агросекторе. Еще весной в правительстве ходили слухи, что отставка ждет министра спорта Леонида Рапопорта. Тогда обсуждалось, что, покинув кабмин, чиновник-ветеран намерен возглавить институт физкультуры УрФУ — вместо своего близкого друга Евгения Шурманова. Оппоненты министра уверяли, что Рапопорт готов интриговать против товарища и добиваться его снятия с должности. В правительстве слухам не верили, а в середине июня Шурманова задержали по подозрению в мошенничестве и отправили в СИЗО. Как бы там ни было, в кабмине есть и те, кто не верит в уход Рапопорта: «Уже не вспомнить, сколько раз его отправляли в отставку». Министр строительства Михаил Волков упоминается в разговорах с той же регулярностью. Он — один из немногих оставшихся ставленников бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, и в тусовке уверены, что областные власти хотят заменить главу минстроя. По данным URA.RU, летом на позицию Волкова уже пытались предложить главного архитектора Свердловской области Владимира Вениаминова — близкого соратника экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына. Но Волкову в итоге удалось отбиться. Публично Юрий Биктуганов дает понять, что готов оставаться в команде Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чуть менее вероятными, но возможными называют отставки министра экологии Алексея Кузнецова и главы минобразования Юрия Биктуганова. Оба занимают посты еще с начала 2010-х годов и, судя по слухам, предпочли бы отойти от дел: Кузнецов — отправиться на заслуженный отдых, а Биктуганов — перебраться в вузовскую среду. В частности, министра образования многие видят будущим ректором УрГПУ. Сам Биктуганов публично транслирует, что предпочтет дождаться решения губернатора. Отставка министра здравоохранения Андрея Карлова обсуждается в течение последнего года. В разное время источники называли разные причины его возможного ухода: от усталости 61-летнего чиновника до недовольства московских шефов. Лояльные министру СМИ пытались демонстрировать, что Карлов, во что бы то ни стало, продолжает работу. Однако сначала источники URA.RU сообщили, что с июня глава минздрава уходит в длительный отпуск по некой личной причине, а затем, спустя два с половиной месяца, он, тяжело передвигаясь, появился на публике с костылем. «Вряд ли [Карлов] продолжит работу», — сочувствующе констатирует собеседник в правительстве. В окружении Куйвашева готовят передел влияния Столь же пристально, как за министерским корпусом, областные чиновники следят за командой заместителей губернатора. Считается, что ближайшие подчиненные Куйвашева, за исключением Зырянова, практически защищены от отставок в этот раз. Впрочем, несмотря на это, сами губернаторские замы в личных беседах признают, что испытывают волнение перед ротацией. И на то есть причины. Валерий Чайников, по слухам, уже несколько раз просил об уходе на пенсию Фото: Анна Майорова © URA.RU По информации URA.RU, с середины лета в резиденции обсуждается большая реформа команды заместителей Куйвашева. Технически затрагивает она двух чиновников — политического вице-губернатора Олега Чемезова и главу аппарата правительства Валерия Чайникова. За несколько месяцев до выборов был представлен сценарий, согласно которому должности Чемезова и Чайникова стоит объединить в одну. Так же, как было во времена Владимира Тунгусова, который одновременно отвечал за внутреннюю политику и курировал работу администрации губернатора и правительства. «Аргументов против идеи много, но главный — займет [объединенную должность] кто-то один. Куда девать второго?» — рассуждает источник, знакомый с концепцией. Другой статусный инсайдер добавляет: вероятность ухода либо Чайникова, либо Чемезова существует, но пока она крайне мала. «Валерий Аркадьевич давно хочет на пенсию. Но сейчас его снова уговорили остаться. А для Олега Леонидовича пока нет подходящих вакансий», — говорит инсайдер, близкий к обоим аппаратчикам. При этом сразу несколько собеседников сходятся во мнении, что Куйвашев с его отношением к реформам вряд ли захочет что-то менять: «Посмотрит, сколько мороки, и оставит все как есть». Неожиданные слухи об уходе Павла Крекова пока остаются лишь слухами Фото: Анна Майорова © URA.RU Практически в то же время в кабинетах начали обсуждать неожиданные слухи — о возможном уходе замгубернатора Павла Крекова. Опытнейший чиновник, ставший голосом власти в борьбе с пандемией коронавируса, работает в команде Куйвашева последние десять лет. «Говорят, он устал, — утверждает один из соседей Крекова по правительству. — Но все зависит от его собственного желания. Уволят, только если сам попросит». А другой собеседник, тесно работающий с замом губернатора, и вовсе настаивает: «Павел Владимирович как раз один из тех, кому гарантировали переназначение». Расходятся слухи и о возможной отставке замгубернатора Дмитрия Ионина. В кабмин представитель «Справедливой России» попал год назад: пост ему дали в награду за то, что на выборах в Госдуму он согласился не мешать единороссу Сергею Чепикову. Оппоненты Ионина утверждают, что в ходе переназначения обязательства перед политиком сгорят, и он покинет правительство. Впрочем, источник, близкий к окружению Куйвашева, заверил, что вопрос об отставке Ионина пока еще не звучал. Василию Козлову прочат усиление Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Кроме того, внимание тусовки приковано и к разбивке полномочий между заместителями губернатора. Сразу несколько источников URA.RU подтвердили, что после переназначения правительства отдельные замы могут расширить влияние. В частности, раскрывает источник в кабмине, усиление прочат Василию Козлову: «Его предлагается сделать замгубернатора с портфелем министра — как Зырянов. Возможно, ему и доверят МУГИСО». Перемены, по слухам, ждут и первого заместителя Алексея Шмыкова, который станет куратором министерства финансов. Однако часть собеседников уверены, что минфин продолжит контролировать вице-губернатор Чемезов: «Чтобы у него был рычаг при общении с мэрами». 27 сентября станут известны имена четырех членов нового правительства. В этот день, по данным URA.RU, заксобрание области утвердит кандидатуру первого замгубернатора, министра финансов и министра соцполитики. Ожидается, что Алексей Шмыков, Александр Старков и Андрей Злоказов, занимающие эти посты сейчас, сохранят должности. Отдельно будет рассмотрен вопрос о назначении главы МУГИСО. Кто будет выдвинут на это место — пока остается загадкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подчиненные Евгения Куйвашева, победившего на выборах губернатора Свердловской области, пребывают в смятении. В ближайшие дни региональное правительство будет распущено, чтобы собраться в новом составе, а кто продолжит работать во власти — истеблишменту неизвестно до сих пор. Пытаясь найти успокоение, чиновники пересказывают друг другу слухи и инсайды, но официально все перестановки держатся в секрете. URA.RU удалось выяснить детали кадровых переговоров. Техническая отставка правительства — обязательная процедура после губернаторских выборов. Вновь избранный глава региона, официально вступив в должность, должен заново сформировать состав своего кабмина. Предполагается, что нынешнее правительство распустят во вторник, 20 сентября — на следующий день после инаугурации Куйвашева. Министры перейдут в разряд «исполняющих обязанности», а в течение следующих недель будет утвержден их новый список. Кто-то из чиновников продолжит службу, а кто-то попрощается с Белым домом. По данным URA.RU, практически ни у кого из представителей областной власти нет полной уверенности в переназначении. «Спокойнее разве что тем, кому губернатор лично давал какие-то гарантии. Но таких единицы», — передает настроения в правительстве источник, переживший аналогичную ротацию в 2017 году. Всего же слухи твердят о возможном уходе сразу семи статусных чиновников. Губернатор зачищает старую команду У областной элиты практически нет сомнений в отставке замгубернатора, и. о. министра по управлению госимуществом Сергея Зырянова. В конце года опытнейшему чиновнику исполнится 66 лет, и за последнее время, по неофициальным данным, он сделал уже несколько попыток уйти на пенсию. Но каждый раз аппаратчика убеждали поработать еще немного, «хотя бы до губернаторских выборов». «Сейчас единственная проблема — нет решения, кто присмотрит за МУГИСО. Но Сергея Михайловича, кажется, наконец-то отпускают», — знает источник в руководстве региона. Бесповоротным называют уход министра агропромышленного комплекса Артема Бахтерева. 34-летий функционер отработал в должности меньше двух лет и своим, уверяют в кабмине, для старших товарищей так и не стал. «Артем падок на соблазны. И это его подвело», — загадочно объясняет причину отставки коллега Бахтерева. Подтверждает уход молодого чиновника и тот факт, что за министерский пост, по слухам, уже развязали кулуарную борьбу бизнес-кланы, работающие в агросекторе. Еще весной в правительстве ходили слухи, что отставка ждет министра спорта Леонида Рапопорта. Тогда обсуждалось, что, покинув кабмин, чиновник-ветеран намерен возглавить институт физкультуры УрФУ — вместо своего близкого друга Евгения Шурманова. Оппоненты министра уверяли, что Рапопорт готов интриговать против товарища и добиваться его снятия с должности. В правительстве слухам не верили, а в середине июня Шурманова задержали по подозрению в мошенничестве и отправили в СИЗО. Как бы там ни было, в кабмине есть и те, кто не верит в уход Рапопорта: «Уже не вспомнить, сколько раз его отправляли в отставку». Министр строительства Михаил Волков упоминается в разговорах с той же регулярностью. Он — один из немногих оставшихся ставленников бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, и в тусовке уверены, что областные власти хотят заменить главу минстроя. По данным URA.RU, летом на позицию Волкова уже пытались предложить главного архитектора Свердловской области Владимира Вениаминова — близкого соратника экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына. Но Волкову в итоге удалось отбиться. Чуть менее вероятными, но возможными называют отставки министра экологии Алексея Кузнецова и главы минобразования Юрия Биктуганова. Оба занимают посты еще с начала 2010-х годов и, судя по слухам, предпочли бы отойти от дел: Кузнецов — отправиться на заслуженный отдых, а Биктуганов — перебраться в вузовскую среду. В частности, министра образования многие видят будущим ректором УрГПУ. Сам Биктуганов публично транслирует, что предпочтет дождаться решения губернатора. Отставка министра здравоохранения Андрея Карлова обсуждается в течение последнего года. В разное время источники называли разные причины его возможного ухода: от усталости 61-летнего чиновника до недовольства московских шефов. Лояльные министру СМИ пытались демонстрировать, что Карлов, во что бы то ни стало, продолжает работу. Однако сначала источники URA.RU сообщили, что с июня глава минздрава уходит в длительный отпуск по некой личной причине, а затем, спустя два с половиной месяца, он, тяжело передвигаясь, появился на публике с костылем. «Вряд ли [Карлов] продолжит работу», — сочувствующе констатирует собеседник в правительстве. В окружении Куйвашева готовят передел влияния Столь же пристально, как за министерским корпусом, областные чиновники следят за командой заместителей губернатора. Считается, что ближайшие подчиненные Куйвашева, за исключением Зырянова, практически защищены от отставок в этот раз. Впрочем, несмотря на это, сами губернаторские замы в личных беседах признают, что испытывают волнение перед ротацией. И на то есть причины. По информации URA.RU, с середины лета в резиденции обсуждается большая реформа команды заместителей Куйвашева. Технически затрагивает она двух чиновников — политического вице-губернатора Олега Чемезова и главу аппарата правительства Валерия Чайникова. За несколько месяцев до выборов был представлен сценарий, согласно которому должности Чемезова и Чайникова стоит объединить в одну. Так же, как было во времена Владимира Тунгусова, который одновременно отвечал за внутреннюю политику и курировал работу администрации губернатора и правительства. «Аргументов против идеи много, но главный — займет [объединенную должность] кто-то один. Куда девать второго?» — рассуждает источник, знакомый с концепцией. Другой статусный инсайдер добавляет: вероятность ухода либо Чайникова, либо Чемезова существует, но пока она крайне мала. «Валерий Аркадьевич давно хочет на пенсию. Но сейчас его снова уговорили остаться. А для Олега Леонидовича пока нет подходящих вакансий», — говорит инсайдер, близкий к обоим аппаратчикам. При этом сразу несколько собеседников сходятся во мнении, что Куйвашев с его отношением к реформам вряд ли захочет что-то менять: «Посмотрит, сколько мороки, и оставит все как есть». Практически в то же время в кабинетах начали обсуждать неожиданные слухи — о возможном уходе замгубернатора Павла Крекова. Опытнейший чиновник, ставший голосом власти в борьбе с пандемией коронавируса, работает в команде Куйвашева последние десять лет. «Говорят, он устал, — утверждает один из соседей Крекова по правительству. — Но все зависит от его собственного желания. Уволят, только если сам попросит». А другой собеседник, тесно работающий с замом губернатора, и вовсе настаивает: «Павел Владимирович как раз один из тех, кому гарантировали переназначение». Расходятся слухи и о возможной отставке замгубернатора Дмитрия Ионина. В кабмин представитель «Справедливой России» попал год назад: пост ему дали в награду за то, что на выборах в Госдуму он согласился не мешать единороссу Сергею Чепикову. Оппоненты Ионина утверждают, что в ходе переназначения обязательства перед политиком сгорят, и он покинет правительство. Впрочем, источник, близкий к окружению Куйвашева, заверил, что вопрос об отставке Ионина пока еще не звучал. Кроме того, внимание тусовки приковано и к разбивке полномочий между заместителями губернатора. Сразу несколько источников URA.RU подтвердили, что после переназначения правительства отдельные замы могут расширить влияние. В частности, раскрывает источник в кабмине, усиление прочат Василию Козлову: «Его предлагается сделать замгубернатора с портфелем министра — как Зырянов. Возможно, ему и доверят МУГИСО». Перемены, по слухам, ждут и первого заместителя Алексея Шмыкова, который станет куратором министерства финансов. Однако часть собеседников уверены, что минфин продолжит контролировать вице-губернатор Чемезов: «Чтобы у него был рычаг при общении с мэрами». 27 сентября станут известны имена четырех членов нового правительства. В этот день, по данным URA.RU, заксобрание области утвердит кандидатуру первого замгубернатора, министра финансов и министра соцполитики. Ожидается, что Алексей Шмыков, Александр Старков и Андрей Злоказов, занимающие эти посты сейчас, сохранят должности. Отдельно будет рассмотрен вопрос о назначении главы МУГИСО. Кто будет выдвинут на это место — пока остается загадкой.