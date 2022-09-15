Главред «ФедералПресс» в Перми переходит в медиахолдинг губернатора

Главный редактор «ФедералПресс» в Перми переходит в медиахолдинг губернатора

Михаил Майоров приступает к работе с понедельника Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Главный редактор «ФедералПресс» в Перми Михаил Майоров оставляет должность по собственному желанию. Об этом он сообщил URA.RU. Майоров возглавит редакцию газеты «Звезда», которая входит в правительственный холдинг «Магма».

«Да, я перехожу в газету „Звезда“. На должность главного редактора. Работать начинают с понедельника, 19 сентября», — отметил Майоров.

Источник URA.RU сообщил, что после ухода Майорова краевые власти с высокой долей вероятности сократят финансирование «ФедералПресс». Сам Михаил Майоров от комментариев по этому поводу отказался.

Ранее URA.RU сообщало, что на пост шеф-редактора «Магмы» назначен бывший сотрудник ИА «Properm» Олег Русских. Также в холдинге будет работать бывший главный редактор газеты «Пятница» Валерий Мазанов. Медиахолдинг получил права вещания радиостанции «Серебряный дождь».