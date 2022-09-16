При взрыве в ЛНР погиб генпрокурор

Генеральный прокурор ЛНР погиб при взрыве в здании
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Генеральный прокурор ЛНР погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске. Эпицентр взрыва находился прямо в кабинете Сергея Горенко. Также ранен его заместитель — Екатерина Стегленко. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что Украина устроила взрыв в здании Генпрокуратуры Луганска. Также ВСУ ударили ракетами по администрации Херсонской области, пострадала глава министерства труда и социальной политики региона Алла Бахратнова. Ее водитель погиб. После этого был обстрелян химический завод в ДНР.
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