При взрыве в ЛНР погиб генпрокурор

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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Генеральный прокурор ЛНР погиб при взрыве в здании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске. Об этом сообщает telegram-канал 112.

Генеральный прокурор ЛНР погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске. Эпицентр взрыва находился прямо в кабинете Сергея Горенко. Также ранен его заместитель — Екатерина Стегленко. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что Украина устроила взрыв в здании Генпрокуратуры Луганска. Также ВСУ ударили ракетами по администрации Херсонской области, пострадала глава министерства труда и социальной политики региона Алла Бахратнова. Ее водитель погиб. После этого был обстрелян химический завод в ДНР.

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Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске. Об этом сообщает telegram-канал 112. Генеральный прокурор ЛНР погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске. Эпицентр взрыва находился прямо в кабинете Сергея Горенко. Также ранен его заместитель — Екатерина Стегленко. На месте работают оперативные службы. Ранее сообщалось, что Украина устроила взрыв в здании Генпрокуратуры Луганска. Также ВСУ ударили ракетами по администрации Херсонской области, пострадала глава министерства труда и социальной политики региона Алла Бахратнова. Ее водитель погиб. После этого был обстрелян химический завод в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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