При взрыве в ЛНР погиб генпрокурор

16 сентября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Генеральный прокурор ЛНР погиб при взрыве в здании Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске. Об этом сообщает telegram-канал 112. Генеральный прокурор ЛНР погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске. Эпицентр взрыва находился прямо в кабинете Сергея Горенко. Также ранен его заместитель — Екатерина Стегленко. На месте работают оперативные службы. Ранее сообщалось, что Украина устроила взрыв в здании Генпрокуратуры Луганска. Также ВСУ ударили ракетами по администрации Херсонской области, пострадала глава министерства труда и социальной политики региона Алла Бахратнова. Ее водитель погиб. После этого был обстрелян химический завод в ДНР.

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске. Об этом сообщает telegram-канал 112. Генеральный прокурор ЛНР погиб при взрыве в здании генпрокуратуры в Луганске. Эпицентр взрыва находился прямо в кабинете Сергея Горенко. Также ранен его заместитель — Екатерина Стегленко. На месте работают оперативные службы. Ранее сообщалось, что Украина устроила взрыв в здании Генпрокуратуры Луганска. Также ВСУ ударили ракетами по администрации Херсонской области, пострадала глава министерства труда и социальной политики региона Алла Бахратнова. Ее водитель погиб. После этого был обстрелян химический завод в ДНР.