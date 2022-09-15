В Челябинске построят магазины для студентов

Студенты смогут делать покупки, не покидая территории кампуса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске будут строить магазины для студентов университетского кампуса. Соответствующие изменения в правилах землепользования одобрили на публичных слушаниях 15 сентября, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«В рамках публичных слушаний поступило заявление от правообладателя земельного участка с предложением включить в условно разрешенные виды использования земельных участков для территориальной зоны высших и средних учебных заведений — университетского кампуса, разрешенный вид — магазины. Рекомендовать подготовить проект решения в Челябинскую городскую думу», — сообщается в документации.

После того, как изменения одобрит градостроительная комиссия администрации, их должна будет утвердить мэрия Челябинска. Поправки вводятся с целью устранить препятствия для строительства магазинов и гипермаркетов на территории межуниверситетского кампуса.

Университетский городок будет состоять из учебных заведений, лабораторий, отелей, общежитий и других социально значимых объектов. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что общий объем инвестиций в строительство межуниверситетского кампуса составит 14 млрд рублей. После разработки проекта в 2023 году начнутся строительные работы. Сам объект планируется сдать на рубеже 2024—2025 годов.