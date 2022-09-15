Задержанного ФСБ челябинского экс-силовика отправили в колонию

Задержанного ФСБ челябинского силовика отправили в колонию

ФСБ осуществляло оперативное сопровождение уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Миасский городской суд (Челябинская область) приговорил к пяти годам в колонии бывшего замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ОМВД Миасса Александра Фофанова, виновного в посредничестве при передаче взятки следователю СКР. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

«Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области весной 2022 года. Виновный передал 400 тыс. рублей следователю в интересах фигуранта уголовного дела. Суд приговорил бывшего сотрудника полиции к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в сумме 400 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, после выявления факта противоправного деяния сотрудник немедленно был отстранен от службы. По результатам служебной проверки, проведенной ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, виновный был уволен по отрицательным мотивам, его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фофанов был заключен под стражу 13 апреля этого года. С тех пор он содержится в СИЗО. Он признан вину в полном объеме. Показания против него изначально дал следователь СКР, к которому он пришел с предложением передать взятку от гражданского лица.