09 августа 2022

Задержанный ФСБ челябинский силовик признал вину во взятке

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, арест, решетка, закрытое лицо, камуфляжная одежда
Преступление выявили сотрудники ФСБ Фото:

В Миасском городском суде (Челябинская область) началось рассмотрение дела задержанного сотрудниками УФСБ региона замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ОМВД Миасса Александра Фофанова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки следователю. Он признал вину в полном объеме, рассказал источник URA.RU в суде.

«В рамках судебного заседания состоялось продление подсудимому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 декабря 2022 года. Заседание отложено на 18 августа на 14:30», — рассказалa URA.RU пресс-секретарь суда Нина Кислинская.

Позицию подсудимого в пресс-службе официально не комментируют. Источник URA.RU в суде сообщил, что дело будет рассмотрено в общем порядке, вину сотрудник полиции признал в полном объеме.

По версии следствия, Фофанов передал 200 тыс. рублей следователю СК за принятие решение о прекращении уголовного дела в отношении предпринимателя. Следователь сразу рассказал о предложении полицейского, поэтому передача денег проходила под контролем УФСБ. Силовик обвиняется в посредничестве в даче взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Он находится под стражей с 13 апреля 2022 года.

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В Миасском городском суде (Челябинская область) началось рассмотрение дела задержанного сотрудниками УФСБ региона замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ОМВД Миасса Александра Фофанова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки следователю. Он признал вину в полном объеме, рассказал источник URA.RU в суде. «В рамках судебного заседания состоялось продление подсудимому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 декабря 2022 года. Заседание отложено на 18 августа на 14:30», — рассказалa URA.RU пресс-секретарь суда Нина Кислинская. Позицию подсудимого в пресс-службе официально не комментируют. Источник URA.RU в суде сообщил, что дело будет рассмотрено в общем порядке, вину сотрудник полиции признал в полном объеме. По версии следствия, Фофанов передал 200 тыс. рублей следователю СК за принятие решение о прекращении уголовного дела в отношении предпринимателя. Следователь сразу рассказал о предложении полицейского, поэтому передача денег проходила под контролем УФСБ. Силовик обвиняется в посредничестве в даче взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Он находится под стражей с 13 апреля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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