Задержанный ФСБ челябинский силовик признал вину во взятке

10 августа 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Преступление выявили сотрудники ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миасском городском суде (Челябинская область) началось рассмотрение дела задержанного сотрудниками УФСБ региона замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ОМВД Миасса Александра Фофанова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки следователю. Он признал вину в полном объеме, рассказал источник URA.RU в суде. «В рамках судебного заседания состоялось продление подсудимому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 декабря 2022 года. Заседание отложено на 18 августа на 14:30», — рассказалa URA.RU пресс-секретарь суда Нина Кислинская. Позицию подсудимого в пресс-службе официально не комментируют. Источник URA.RU в суде сообщил, что дело будет рассмотрено в общем порядке, вину сотрудник полиции признал в полном объеме. По версии следствия, Фофанов передал 200 тыс. рублей следователю СК за принятие решение о прекращении уголовного дела в отношении предпринимателя. Следователь сразу рассказал о предложении полицейского, поэтому передача денег проходила под контролем УФСБ. Силовик обвиняется в посредничестве в даче взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Он находится под стражей с 13 апреля 2022 года.

В Миасском городском суде (Челябинская область) началось рассмотрение дела задержанного сотрудниками УФСБ региона замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ОМВД Миасса Александра Фофанова, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки следователю. Он признал вину в полном объеме, рассказал источник URA.RU в суде. «В рамках судебного заседания состоялось продление подсудимому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 декабря 2022 года. Заседание отложено на 18 августа на 14:30», — рассказалa URA.RU пресс-секретарь суда Нина Кислинская. Позицию подсудимого в пресс-службе официально не комментируют. Источник URA.RU в суде сообщил, что дело будет рассмотрено в общем порядке, вину сотрудник полиции признал в полном объеме. По версии следствия, Фофанов передал 200 тыс. рублей следователю СК за принятие решение о прекращении уголовного дела в отношении предпринимателя. Следователь сразу рассказал о предложении полицейского, поэтому передача денег проходила под контролем УФСБ. Силовик обвиняется в посредничестве в даче взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Он находится под стражей с 13 апреля 2022 года.