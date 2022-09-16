Свердловчанка 13 лет пряталась от курганской полиции, избегая наказания за наркотики

Курганские полицейские через 13 лет нашли скрывшуюся от обвинения свердловчанку

Полицейские Курганской области поймали женщину из Свердловской области, скрывшуюся 13 лет назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганской полиции разыскали 41-летнюю жительницу Свердловской области, которая 13 лет скрывалась после возбуждения в отношении нее уголовного дела за попытку сбыта наркотиков. Информацию сообщили в региональном УМВД.

В 2009 году свердловчанка стала фигурантом уголовного дела по факту покушения на сбыт крупной партии героина после задержания ее в Далматовском районе. «В отношении злоумышленницы избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении, однако она решила скрыться от следствия», — рассказали в управлении МВД.

Помочь в задержании разыскиваемой курганским коллегам помогли полицейские из Свердловской области. Женщина задержана и находится под стражей до решения ее дальнейшей судьбы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области раскрыли убийство, совершенное во времена СССР. Дело об убийстве изнасилованной женщины рассмотрят в областном суде.