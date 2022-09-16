Свердловчанка 13 лет пряталась от курганской полиции, избегая наказания за наркотики

Курганские полицейские через 13 лет нашли скрывшуюся от обвинения свердловчанку
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, полиция, задержание
Полицейские Курганской области поймали женщину из Свердловской области, скрывшуюся 13 лет назад Фото:

Сотрудники курганской полиции разыскали 41-летнюю жительницу Свердловской области, которая 13 лет скрывалась после возбуждения в отношении нее уголовного дела за попытку сбыта наркотиков. Информацию сообщили в региональном УМВД.

В 2009 году свердловчанка стала фигурантом уголовного дела по факту покушения на сбыт крупной партии героина после задержания ее в Далматовском районе. «В отношении злоумышленницы избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении, однако она решила скрыться от следствия», — рассказали в управлении МВД.

Помочь в задержании разыскиваемой курганским коллегам помогли полицейские из Свердловской области. Женщина задержана и находится под стражей до решения ее дальнейшей судьбы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области раскрыли убийство, совершенное во времена СССР. Дело об убийстве изнасилованной женщины рассмотрят в областном суде.

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Сотрудники курганской полиции разыскали 41-летнюю жительницу Свердловской области, которая 13 лет скрывалась после возбуждения в отношении нее уголовного дела за попытку сбыта наркотиков. Информацию сообщили в региональном УМВД. В 2009 году свердловчанка стала фигурантом уголовного дела по факту покушения на сбыт крупной партии героина после задержания ее в Далматовском районе. «В отношении злоумышленницы избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и ненадлежащем поведении, однако она решила скрыться от следствия», — рассказали в управлении МВД. Помочь в задержании разыскиваемой курганским коллегам помогли полицейские из Свердловской области. Женщина задержана и находится под стражей до решения ее дальнейшей судьбы. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области раскрыли убийство, совершенное во времена СССР. Дело об убийстве изнасилованной женщины рассмотрят в областном суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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