Киргизия и Таджикистан договорились отвести силы от границы

16 сентября 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели переговоры в Узбекистане Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились отвести дополнительные силы от границы двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе президента Киргизии. «Стороны обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения», — сообщается на сайте президента Киргизии. Президенты провели переговоры на Саммите ШОС в Самарканде. На месте происшествия будут работать зампредседателя кабмина — председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов. Планируется создать комиссию для расследования причин произошедшего. Ранее Таджикистан и Киргизия начали вооруженное столкновение. В Киргизии заявляли, что таджикские военные обстреляли их пограничников. Позже Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня, пишет RT. Но в Погранслужбе Киргизии заявили, что Таджикистан не соблюдает эти договоренности и продолжает обстрелы, сообщает Life .

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились отвести дополнительные силы от границы двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе президента Киргизии. «Стороны обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения», — сообщается на сайте президента Киргизии. Президенты провели переговоры на Саммите ШОС в Самарканде. На месте происшествия будут работать зампредседателя кабмина — председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов. Планируется создать комиссию для расследования причин произошедшего. Ранее Таджикистан и Киргизия начали вооруженное столкновение. В Киргизии заявляли, что таджикские военные обстреляли их пограничников. Позже Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня, пишет RT. Но в Погранслужбе Киргизии заявили, что Таджикистан не соблюдает эти договоренности и продолжает обстрелы, сообщает Life.