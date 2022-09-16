Пелоси подтвердила визит в Армению

Спикер палаты представителей США Пелоси подтвердила визит в Армению
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Пелоси не знала об обнародовании планов ее поездки Фото:

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению, отметив, что ей было неизвестно об обнародовании планов ее поездки. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Пелоси поедет в Армению, чтобы выразить поддержку стране на фоне конфликта страны с Азербайджаном. «Ожидается, что она встретится с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими государственными чиновниками», — пишет Politico.

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению, отметив, что ей было неизвестно об обнародовании планов ее поездки. Об этом сообщает ТАСС. Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Пелоси поедет в Армению, чтобы выразить поддержку стране на фоне конфликта страны с Азербайджаном. «Ожидается, что она встретится с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими государственными чиновниками», — пишет Politico.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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