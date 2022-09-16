Пелоси подтвердила визит в Армению

Пелоси не знала об обнародовании планов ее поездки
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению, отметив, что ей было неизвестно об обнародовании планов ее поездки. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Пелоси поедет в Армению, чтобы выразить поддержку стране на фоне конфликта страны с Азербайджаном. «Ожидается, что она встретится с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими государственными чиновниками», — пишет Politico.
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