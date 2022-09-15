Спикер США Пелоси встретится с союзником Путина

Politico: спикер Пелоси поедет в Армению на встречу с премьером Пашиняном

15 сентября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Нэнси Пелоси поедет в Армению на встречу с Николом Пашиняном, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поедет в Армению, чтобы выразить поддержку стране на фоне конфликта страны с Азербайджаном. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники. «Пелоси отправится в Армению в эти выходные, чтобы продемонстрировать поддержку страны, которая ведет смертельную борьбу с Азербайджаном. Ожидается, что она встретится с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими государственными чиновниками», — пишет Politico со ссылкой на двух источников, знакомых с планами о визите. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан начал обстрел страны с воздуха. Позже в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле своей территории, сообщает RT. Ереван обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Nation News. Пашинян созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент РФ пообещал совету ОДКБ принять меры для урегулирования ситуации. В Евросоюзе решили направить своего представителя для решения конфликта двух государств. Месяц назад Пелоси посетила Тайвань, что вызвало возмущение в Китае, так как КНР не признает независимость острова. На фоне этого Пекин начал военные учения у Тайваня. Американский политик встретилась с властями Тайваня и выразила им поддержку.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси поедет в Армению, чтобы выразить поддержку стране на фоне конфликта страны с Азербайджаном. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники. «Пелоси отправится в Армению в эти выходные, чтобы продемонстрировать поддержку страны, которая ведет смертельную борьбу с Азербайджаном. Ожидается, что она встретится с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими государственными чиновниками», — пишет Politico со ссылкой на двух источников, знакомых с планами о визите. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан начал обстрел страны с воздуха. Позже в Минобороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле своей территории, сообщает RT. Ереван обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Nation News. Пашинян созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент РФ пообещал совету ОДКБ принять меры для урегулирования ситуации. В Евросоюзе решили направить своего представителя для решения конфликта двух государств. Месяц назад Пелоси посетила Тайвань, что вызвало возмущение в Китае, так как КНР не признает независимость острова. На фоне этого Пекин начал военные учения у Тайваня. Американский политик встретилась с властями Тайваня и выразила им поддержку.