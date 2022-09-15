В Нижнем Тагиле в маршрутке умер пассажир

Мужчина, которому стало плохо с сердцем, был на переднем сиденье
В Нижнем Тагиле в микроавтобусе, выполнявшем маршрут №33 Уральский проспект-проспект Строителей, скончался пассажир. На место выезжала полиция, рассказали URA.RU в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».
«Личность пассажира установлена. Это мужчина 1959 года рождения. Смерть не носит криминального характера», — прокомментировали в ведомстве. На пассажира обратили внимание очевидцы. Маршрутку, на переднем сиденье которой ехал мертвый мужчина, они заметили возле ДК «Юбилейный».
Похожее ЧП произошло в Нижнем Тагиле в конце июля. Тогда на крыльце банка и внезапно упал и умер мужчина.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo