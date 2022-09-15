15 сентября 2022

В Нижнем Тагиле в маршрутке умер пассажир

© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж по мусорным войнам из Миасса, остановка общественного транспорта, маршрутка
Мужчина, которому стало плохо с сердцем, был на переднем сиденье Фото:

В Нижнем Тагиле в микроавтобусе, выполнявшем маршрут №33 Уральский проспект-проспект Строителей, скончался пассажир. На место выезжала полиция, рассказали URA.RU в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Личность пассажира установлена. Это мужчина 1959 года рождения. Смерть не носит криминального характера», — прокомментировали в ведомстве. На пассажира обратили внимание очевидцы. Маршрутку, на переднем сиденье которой ехал мертвый мужчина, они заметили возле ДК «Юбилейный».

Похожее ЧП произошло в Нижнем Тагиле в конце июля. Тогда на крыльце банка и внезапно упал и умер мужчина.

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В Нижнем Тагиле в микроавтобусе, выполнявшем маршрут №33 Уральский проспект-проспект Строителей, скончался пассажир. На место выезжала полиция, рассказали URA.RU в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». «Личность пассажира установлена. Это мужчина 1959 года рождения. Смерть не носит криминального характера», — прокомментировали в ведомстве. На пассажира обратили внимание очевидцы. Маршрутку, на переднем сиденье которой ехал мертвый мужчина, они заметили возле ДК «Юбилейный». Похожее ЧП произошло в Нижнем Тагиле в конце июля. Тогда на крыльце банка и внезапно упал и умер мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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