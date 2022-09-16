«Газпром» оставит пермяков без «Радио Шансон»

«Радио Шансон» прекратит вещание в Перми

«Радио Шансон» прекратит вещание в Перми через два месяца Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми полностью прекратит работу «Радио Шансон», правами на вещание которого по франшизе владеет «Газпром Медиа Холдинг». На частоте 105.1 FM в краевой столице будет вещать радиостанция Relax, сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией в холдинге. По их данным, решение о замене радиостанции принято по экономическим причинам.

«Для „Газпрома“ „Радио Шансон“ является франшизой, а радио Relax FM — собственной радиостанцией. Таким образом, „Газпром“ оптимизирует расходы. Не придется платить франшизу владельцам „Радио Шансон“, в Перми появится своя радиостанция, с которой доходы от рекламы будут поступать напрямую в холдинг. Также не нужно будет платить зарплату ведущим, которых на Relax FM нет», — пояснили собеседники URA.RU.

По данным источников агентства, «Радио Шансон» прекратит вещание в Перми примерно через два месяца. За это время будут решены вопросы с лицензией на вещание на данной частоте Relax FM. URA.RU направлен запрос в «Газпром Медиа Холдинг» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ не получен.

В Перми медиахолдинг «Газпрома» владеет радиобрендами «Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM», Comedy Radio, «Радио Шансон» и «Детское радио». Летом собственник передал эти радиостанции в управление ГК «Выбери Радио», принадлежащей российскому медиамагнату Ивану Таврину.