Набиуллина решила отказаться от брошек

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина не видит оснований снова надевать броши после заседаний по ставке. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний по ставке», — пишет РИА «Новости» в своем telegram-канале. В последний раз председатель ЦБ РФ надевала брошь на заседании в начале февраля.
Ранее Эльвира Набиуллина рассказывала о значении своих брошек, которые вызывали бурное обсуждение граждан. 16 сентября Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%. «Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых», — говорится на сайте ЦБ.
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина не видит оснований снова надевать броши после заседаний по ставке. Об этом сообщает РИА «Новости». «Набиуллина заявила, что пока не видит оснований снова надевать броши после заседаний по ставке», — пишет РИА «Новости» в своем telegram-канале. В последний раз председатель ЦБ РФ надевала брошь на заседании в начале февраля. Ранее Эльвира Набиуллина рассказывала о значении своих брошек, которые вызывали бурное обсуждение граждан. 16 сентября Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%. «Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых», — говорится на сайте ЦБ.