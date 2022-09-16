Пермский губернатор Махонин уехал на курорт. Фото

Губернатор Дмитрий Махонин посетил курорт «Ключи» в Суксуне

16 сентября 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин оценил строительство нового велнес-центра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил старейший курорт «Ключи» в рамках рабочего визита в Суксунский район. Фотографии выложили в группе «Инфо-портал Новая жизнь Суксун» в соцсети «ВКонтакте». «В ходе рабочего визита губернатор края Дмитрий Махонин и министр здравоохранения Анастасия Крутень посетили курорт „Ключи“. Генеральный директор Александр Иванов провел экскурсию по открывшейся летом водолечебнице имени А.П. Щербакова», — указали в группе. Кроме того, глава региона побывал на месте строительства нового велнес-центра «Аквамарин» на курорте. URA.RU рассказывало о начале строительства этого центра. Четырехэтажный комплекс расположится напротив корпуса «Сапфир», рядом будет отель для проживающих и открытый уличный бассейн. Дмитрию Махонину представили проект строительства нового велнес-центра Группа «Инфо-портал Новая жизнь Суксун» / vk.com Возведение нового центра уже идет Группа «Инфо-портал Новая жизнь Суксун» / vk.com Губернатор посетил недавно открывшуюся водолечебницу на курорте Группа «Инфо-портал Новая жизнь Суксун» / vk.com

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил старейший курорт «Ключи» в рамках рабочего визита в Суксунский район. Фотографии выложили в группе «Инфо-портал Новая жизнь Суксун» в соцсети «ВКонтакте». «В ходе рабочего визита губернатор края Дмитрий Махонин и министр здравоохранения Анастасия Крутень посетили курорт „Ключи“. Генеральный директор Александр Иванов провел экскурсию по открывшейся летом водолечебнице имени А.П. Щербакова», — указали в группе. Кроме того, глава региона побывал на месте строительства нового велнес-центра «Аквамарин» на курорте. URA.RU рассказывало о начале строительства этого центра. Четырехэтажный комплекс расположится напротив корпуса «Сапфир», рядом будет отель для проживающих и открытый уличный бассейн.