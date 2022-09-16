Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил старейший курорт «Ключи» в рамках рабочего визита в Суксунский район. Фотографии выложили в группе «Инфо-портал Новая жизнь Суксун» в соцсети «ВКонтакте».
«В ходе рабочего визита губернатор края Дмитрий Махонин и министр здравоохранения Анастасия Крутень посетили курорт „Ключи“. Генеральный директор Александр Иванов провел экскурсию по открывшейся летом водолечебнице имени А.П. Щербакова», — указали в группе.
Кроме того, глава региона побывал на месте строительства нового велнес-центра «Аквамарин» на курорте. URA.RU рассказывало о начале строительства этого центра. Четырехэтажный комплекс расположится напротив корпуса «Сапфир», рядом будет отель для проживающих и открытый уличный бассейн.
Дмитрию Махонину представили проект строительства нового велнес-центра
Группа «Инфо-портал Новая жизнь Суксун» / vk.com
Возведение нового центра уже идет
Группа «Инфо-портал Новая жизнь Суксун» / vk.com
Губернатор посетил недавно открывшуюся водолечебницу на курорте
Группа «Инфо-портал Новая жизнь Суксун» / vk.com
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил старейший курорт «Ключи» в рамках рабочего визита в Суксунский район. Фотографии выложили в группе «Инфо-портал Новая жизнь Суксун» в соцсети «ВКонтакте». «В ходе рабочего визита губернатор края Дмитрий Махонин и министр здравоохранения Анастасия Крутень посетили курорт „Ключи“. Генеральный директор Александр Иванов провел экскурсию по открывшейся летом водолечебнице имени А.П. Щербакова», — указали в группе. Кроме того, глава региона побывал на месте строительства нового велнес-центра «Аквамарин» на курорте. URA.RU рассказывало о начале строительства этого центра. Четырехэтажный комплекс расположится напротив корпуса «Сапфир», рядом будет отель для проживающих и открытый уличный бассейн.