Курганский замгубернатора, работающий в Москве, переехал в более дорогой офис

Структура курганского правительства переехала в новый офис в Москве (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представительство Курганской области при правительстве России, которым руководит замгубернатора Андрей Алексеев, из здания газеты «Известия» переехало в более дорогой офис в Москве. За аренду в месяц власти будут платить 320 тысяч. До этого сумма составляла 275 тысяч рублей. Документы и данные по оплате размещены на сайте госзакупок.

«Арендодатель [ООО „Алберг“] обязуется за плату передать, арендатор [представительство Курганской области] обязуется принять нежилое помещение общей площадью 106,5 кв. м. в здании по адресу: Москва, ул. Петровка, д. 23/10, строение 5, 2 этаж», — говорится в контракте аренды помещения. Общая сумма арендной платы до конца года составляет 960 тысяч рублей (320 тысяч рублей в месяц). Плата идет из областного бюджета. За сентябрь, согласно контракту, курганские власти платить не будут. Им предоставлены арендные каникулы.

В департамент информационной и внутренней политики курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, с чем связан переезд представительства в новый офис. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области брало в аренду офис в Москве у газеты «Известия». В нем располагалось представительство региона при правительстве России. Общая сумма контракта составила 1 млн 654 тысячи рублей. Каждый месяц — с января по июнь — арендная плата была 275 688 рублей 33 копейки. Площадь офиса составляла 109 квадратных метров. Два месяца назад в пресс-службу правительства региона был направлен редакционный запрос по данной ситуации. Ответ на него не поступил.