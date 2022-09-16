Мужчина в Воронеже представился бойцом ЧВК и напал на Росгвардию

16 сентября 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Мужчина, представившийся бойцом ЧВК, вернулся из ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В одном из отелей Воронежа мужчина, представившийся бойцом частной военной компании (ЧВК), напал на сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сотрудников Росгвардии вызвали в отель из-за скандала, который устроил мужчина в военной форме по имени Андрей. Когда на место приехали росгвардейцы, он начал скандалить еще сильнее. На плече у него при этом шеврон, очень похожий на шеврон ЧВК „Вагнер“. Сам Андрей заявил, что его позывной „Марлин“, он из спецгруппы 136-го полка», — сообщает Baza. Он постоянно спрашивал у сотрудников Росгвардии: «Ты знаешь, кто я такой?», кричал на них и грозился «распинать». Также Андрей ударил одного из них, затем росгвардейцы повалили его на пол. Сообщается, что мужчина четыре дня назад вернулся из ДНР. Следователи, которых вызвали на место происшествия, подтвердили, что он был добровольцем и недавно вернулся в Россию, отмечает Baza. У него в автомобиле нашли патроны, в связи с чем отношении него возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Бойцы ЧВК «Вагнера» участвуют в спецоперации РФ на Украине. Ранее СМИ сообщали, что они уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

В одном из отелей Воронежа мужчина, представившийся бойцом частной военной компании (ЧВК), напал на сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сотрудников Росгвардии вызвали в отель из-за скандала, который устроил мужчина в военной форме по имени Андрей. Когда на место приехали росгвардейцы, он начал скандалить еще сильнее. На плече у него при этом шеврон, очень похожий на шеврон ЧВК „Вагнер“. Сам Андрей заявил, что его позывной „Марлин“, он из спецгруппы 136-го полка», — сообщает Baza. Он постоянно спрашивал у сотрудников Росгвардии: «Ты знаешь, кто я такой?», кричал на них и грозился «распинать». Также Андрей ударил одного из них, затем росгвардейцы повалили его на пол. Сообщается, что мужчина четыре дня назад вернулся из ДНР. Следователи, которых вызвали на место происшествия, подтвердили, что он был добровольцем и недавно вернулся в Россию, отмечает Baza. У него в автомобиле нашли патроны, в связи с чем отношении него возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Бойцы ЧВК «Вагнера» участвуют в спецоперации РФ на Украине. Ранее СМИ сообщали, что они уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.