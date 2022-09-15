В школах Кургана не хватает десятков учителей иностранных языков

В курганские школы требуется больше сорока педагогов иностранных языков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школы города Кургана требуется 173 учителей по разным предметам, причем наибольшее количество вакансий педагогов иностранных языков — больше 40. Список актуальных вакансий опубликован на сайте департамента образования и науки Курганской области.

«Проблема с педагогическими кадрами по-прежнему остра. У нас стабильно все эти годы не хватает физиков, математиков, учителей начальных классов, что уж говорить про иностранные языки. Сейчас многие учителя оформляют свои кабинеты и официально занимаются репетиторством, или работают в частных школах иностранных языков, где при меньшей нагрузке они получают большую зарплату», — отметила руководитель профсоюзной организации работников образования Нина Михайлова в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Согласно списку вакансий, в школы Кургана требуется 34 педагога английского языка, а также несколько учителей немецкого и французского языков. Второе место по востребованности занимают учителя математики — 25 вакансий, на третьей строчке — учителя начальных классов, которых требуется 21.

В пресс- службе администрации города Кургана на запрос URA.RU ответили, что образовательный процесс в школах города проходит в штатном режиме. «Учебные планы выполняются в полном объеме по всем предметам, в том числе по иностранному языку. Имеющиеся вакансии „закрываются“ педагогами, которые работают в образовательных организациях; за счет привлечения совместителей из других образовательных организаций города, не только общеобразовательных, но и организаций профессионального образования, а также и студентов, обучающихся на педагогических специальностях», — говорится в ответе мэрии.

Ранее писало, что школам Курганской области не хватает почти 500 учителей. По данным департамента образования региона, дефицит кадров сохраняется на уровне прошлого года.