Курганским школам не хватает почти 500 учителей

По данным на 1 сентября, школам Курганской области требуется 479 педагогов. Дефицит кадров в сфере образования сохраняется на уровне прошлого года, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона в ответ на запрос агентства.
«По данным на 1 сентября 2022 года, в учреждения общего образования требуется 479 педагогов, в подведомственные департаменту учреждения (колледжи, техникумы, школы-интернаты) имеется 96 вакансий, в дошкольные образовательные учреждения — 81 вакансия, в организации дополнительного образования — 27 вакансий педагогов», — сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.
В школы Кургана, например, требуются учителя иностранных языков (английского, немецкого, французского). Специалистов без опыта работы на эти вакансии приглашают на полный рабочий день (нагрузка 20-18 часов) с заработной платой от 18 — 20 тысяч рублей. Учителя математики, химии, биологии, русского языка — от 15 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что за последние десять лет в школах Курганской области количество сельских учителей снизилось на 1,4 тысячи человек. Как пояснили в департаменте, это связано с процессом укрупнения образовательных организаций, в ходе которого педагоги из малокомплектных школ переводятся в базовые организации. В целом, профессия педагога в регионе входит в число самых востребованных.
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По данным на 1 сентября, школам Курганской области требуется 479 педагогов. Дефицит кадров в сфере образования сохраняется на уровне прошлого года, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона в ответ на запрос агентства. «По данным на 1 сентября 2022 года, в учреждения общего образования требуется 479 педагогов, в подведомственные департаменту учреждения (колледжи, техникумы, школы-интернаты) имеется 96 вакансий, в дошкольные образовательные учреждения — 81 вакансия, в организации дополнительного образования — 27 вакансий педагогов», — сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области. В школы Кургана, например, требуются учителя иностранных языков (английского, немецкого, французского). Специалистов без опыта работы на эти вакансии приглашают на полный рабочий день (нагрузка 20-18 часов) с заработной платой от 18 — 20 тысяч рублей. Учителя математики, химии, биологии, русского языка — от 15 тысяч рублей. По данным ведомства, в этом году на работу в курганские школы устроились порядка 200 молодых специалистов. По программе «Земский учитель» в регион приехали 18 педагогов, которые получат 1 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что за последние десять лет в школах Курганской области количество сельских учителей снизилось на 1,4 тысячи человек. Как пояснили в департаменте, это связано с процессом укрупнения образовательных организаций, в ходе которого педагоги из малокомплектных школ переводятся в базовые организации. В целом, профессия педагога в регионе входит в число самых востребованных.