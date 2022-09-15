СМИ: Адвокат из ЯНАО в здании ФСБ пытался уничтожить улику

Mash: В Москве ямальский адвокат пытался уничтожить телефон-улику на глазах сотрудников ФСБ

Телефон проходил по делу в качестве улики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В здании московского управления ФСБ Адвокат из ЯНАО Константин Тыганов попытался уничтожить телефон своего подзащитного, который проходил по делу в качестве улики. Мужчина делал это на глазах сотрудников.

«Слабоумие и отвага в исполнении адвоката из ЯНАО — он приехал в здание московского УФСБ и в присутствии сотрудников попытался уничтожить улики на своего подзащитного. Обвиняемого в торговле комплектующими оружия массового поражения. Тыганов записался на прием, прошел на склад улик, взял в руки iPhone 10 с ценной информацией внутри и начал его ломать голыми руками», — сообщает «Mash».

По сообщению в СМИ, осуществить задуманное Тыганову не удалось — его взяли под стражу и доставили в больницу. Сам адвокат как-то комментировать ситуацию отказался. «Я не могу, не буду давать комментарий на какие-то глупые высказывания в СМИ», — сообщил URA.RU Тыганов.

В ФСБ также был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось об адвокате из Кургана, который пытался спрятать улики от следствия. Таким образом он мешал расследованию.