Курганского адвоката обвинили в том, что она спрятала улики от следователя

Адвоката из Кургана подозревают в том, что она мешала следствию, скрывая улики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганского адвоката подозревают в том, что она умышленно мешала расследованию, скрывая улики от следователя. Об этом говорится на сайте региональных ведомств.

«Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты курганской области. Женщину обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 294 УК РФ — вмешательство в деятельность следователя с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному расследованию дела», — указано в сообщении следственного управления СК РФ по Курганской области.

По версии следствия, адвокат являлась защитников родственника по уголовному делу об имущественном преступлении в июле 2021 года. Узнав о том, что следователь осведомлен о нахождении важных для расследования предметов в доме подозреваемого, адвокат умышленно вывезла эти вещи и скрыла их от правоохранительных органов. Из-за преступных действий адвоката уголовное преследование в отношении подозреваемого было прекращено.

Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении данного адвоката. В ближайшее время заключение будет направлено в суд. «В случае признания обвиняемой виновной уголовным законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», — говорится на сайте ведомства.

До этого URA.RU писало, что задержанного по подозрению в бандитизме адвоката Александра Штингера следователи проверят на причастность к ряду убийств. В совершении преступлений подозревают курганскую ОПГ «Локомотив».